ATP Parigi 2026, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio con Hurkacz, poi subito Zverev

Sorteggio sfortunato per Lorenzo Musetti, fuori dalle teste di serie dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2026: a La Defense l’azzurro troverà un cammino ostico sin dal primo turno, e dovrà lottare ad ogni step per provare ad avanzare nel torneo transalpino.

Inserito nella parte alta del tabellone, Musetti inizierà subito contro il polacco Hubert Hurkacz all’esordio, e poi in caso di successo sfiderà ai sedicesimi il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che da lunedì prossimo sarà anche in vetta al ranking ATP.

Negli ottavi di finale l’azzurro poi potrebbe affrontare lo statunitense Learner Tien o il padrone di casa transalpino Luca Van Assche, poi l’asticella tornerà ad alzarsi nei quarti di finale, dove potrebbe ritrovarsi di fronte uno tra l’australiano Alex de Minaur ed il serbo Novak Djokovic.

Nel match del penultimo atto l’italiano potrebbe ritrovarsi di fronte uno statunitense, dato che i più accreditati sono Ben Shelton, Frances Tiafoe e Tommy Paul, infine nell’incontro che assegnerà il titolo potrebbe sfidare uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e l’altro azzurro Flavio Cobolli.

POSSIBILE CAMMINO LORENZO MUSETTI TURNO PER TURNO

Primo turno: Hubert Hurkacz

Secondo turno: Alexander Zverev

Ottavi di finale: Learner Tien o Luca Van Assche

Quarti di finale: Alex de Minaur o Novak Djokovic

Semifinali: Ben Shelton o Frances Tiafoe o Tommy Paul

Finale: Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev o Flavio Cobolli

TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI 2026

Alexander Zverev (1) bye

Lorenzo Musetti-Hubert Hurkacz

Luca Van Assche-Mariano Navone

Stefanos Tsitsipas-Learner Tien (15)

Novak Djokovic (10)-Valentin Vacherot

Luciano Darderi-(Q)

Andrey Rublev-Tomás Martín Etcheverry

Alex de Minaur (8) bye

Ben Shelton (3) bye

Cameron Norrie-Matteo Arnaldi

(Q)-(Q)

Arthur Rinderknech-Francisco Cerúndolo (16)

Tommy Paul (12)-Holger Rune

Daniel Mérida-Alexander Blockx

Quentin Halys-Arthur Fery

Frances Tiafoe (7) bye

Flavio Cobolli (5) bye

(Q)-Arthur Gea (WC)

Casper Ruud-(Q)

Alejandro Tabilo-Rafael Jodar (9)

Alejandro Davidovich Fokina (13)-Moïse Kouamé (WC)

Denis Shapovalov-Karen Khachanov

Ignacio Buse-Zizou Bergs

Daniil Medvedev (4) bye

Arthur Fils (6) bye

Kyrian Jacquet (WC)-(Q)

(Q)-Titouan Droguet (WC)

(Q)-Taylor Fritz (11)

Brandon Nakashima (14)-Matteo Berrettini

Ugo Humbert-Botic van de Zandschulp

Alex Michelsen-Jiri Lehecka

Carlos Alcaraz (2) bye