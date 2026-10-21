Tennis
ATP Lione 2026, Wawrinka si regala Cobolli. Moutet e Paul si sfideranno ai quarti
Si completa il primo turno ed iniziano i quarti di finale nell’ATP 250 di Lione: in casa Italia sorride Lorenzo Musetti, che accede ai quarti di finale, mentre Flavio Cobolli, che esordirà domani dopo essere stato esentato dai sedicesimi, conosce il nome del suo avversario, che sarà lo svizzero Stan Wawrinka.
Nell’ultimo match del primo turno, infatti, la wild card elvetica Stan Wawrinka piega al tiebreak del terzo set lo spagnolo Martin Landaluce, sconfitto con lo score di 6-3 6-7 (2) 7-6 (5), e domani affronterà agli ottavi proprio Flavio Cobolli, numero 1 del seeding.
Nei primi incontri degli ottavi di finale, invece, Lorenzo Musetti, numero 6 del seeding, elimina il padrone di casa transalpino Moïse Kouamé, in tabellone grazie ad una wild card, battuto con un duplice 6-4, ed attende il prossimo avversario che uscirà dal confronto tra il monegasco Valentin Vacherot ed il transalpino Luca Van Assche.
Noto anche il primo accoppiamento dei quarti: nella parte bassa del tabellone il derby francese premia Corentin Moutet, che estromette il connazionale Felix Balshaw, sconfitto con un doppio 6-4, e venerdì se la vedrà con il numero 4 del seeding, lo statunitense Tommy Paul, che piega il transalpino Benjamin Bonzi per 6-4 6-7 (4) 6-3.
ATP 250 LIONE 2026 – RISULTATI 21 OTTOBRE
Primo turno
Stan Wawrinka (Svizzera, WC) b. Martin Landaluce (Spagna) 6-3 6-7 (2) 7-6 (5)
Ottavi di finale
Lorenzo Musetti (Italia, 6) b. Moïse Kouamé (Francia, WC) 6-4 6-4
Corentin Moutet (Francia) b. Felix Balshaw (Francia) 6-4 6-4
Tommy Paul (Stati Uniti, 4) b. Benjamin Bonzi (Francia) 6-4 6-7 (4) 6-3