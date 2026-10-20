ATP Lione 2026: tantissima Francia in campo nel giorno in cui Berrettini saluta il torneo

Conclusa la seconda giornata del tabellone principale all’ATP 250 di Lione: tante partite, tantissimi francesi e tanto da raccontare al di là della sconfitta di Matteo Berrettini arrivata contro il francese Kyrian Jacquet. Oltre al capitolino, però, i racconti da tirar fuori sono molteplici e in arrivo da più fronti.

Innanzitutto, il colpo di mano maggiore, in uno dei due derby transalpini, lo piazza Corentin Moutet, che in una lotta durissima riesce a eliminare Ugo Humbert e ora testerà le ambizioni di un’altra delle promesse d’Oltralpe, Felix Balshaw. E per quel che concerne Luca van Assche, invece, arriva il 7-6(3) sul qualificato Clement Tabur e, dunque, l’incrocio con Valentin Vacherot, che in quanto monegasco fa quasi da “intruso”.

Da segnalare anche l’uscita di scena di Arthur Fery: per il britannico sconfitta con il mai semplice qualificato croato Borna Gojo, che se lasciato libero di trovare la settimana giusta fa sempre esplodere un gran livello di tennis. Da rimarcare, però, la vera partita del giorno, quella in cui Daniel Altmaier rimonta per 5-7 7-6(4) 7-6(3) contro il transalpino Titouan Droguet.

Nella giornata di domani ritornerà in campo Lorenzo Musetti, opposto al 2009 di notevoli speranze Moise Kouamé, mentre per Flavio Cobolli si dovrà aspettare giovedì, dato che sarà proprio domani che giocheranno Wawrinka e Landaluce (sarà uno di loro due il prossimo avversario).

RISULTATI ATP 250 LIONE

Jacquet (FRA) [Q]-Berrettini (ITA) 7-6(4) 7-5

Nakashima (USA) [5]-Medjedovic (SRB) 7-6(5) 6-7(4) 6-2

van Assche (FRA)-Tabur (FRA) [Q] 7-6(3) 6-3

Moutet (FRA)-Humbert (FRA) [7] 6-2 6-7(5) 7-6(4)

Bonzi (FRA)-Norrie (GBR) 6-3 3-6 6-3

Gojo (CRO) [Q]-Fery (GBR) [8] 6-3 7-6(2)

Altmaier (GER)-Droguet (FRA) 5-7 7-6(4) 7-6(3)

Herbert (FRA) [Q]-Baez (ARG) 6-3 6-4