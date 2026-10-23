ATP Lione 2026, sarà derby americano Paul-Fritz nella semifinale della parte bassa

Il torneo ATP 250 di Lione torna in campo per i match valevoli per i quarti di finale. Nella parte bassa del tabellone si sfideranno, nel pieno rispetto dei pronostici della vigilia, gli americani Tommy Paul e Taylor Fritz. I due incontri della sessione serale determineranno i protagonisti della seconda semifinale.

Tommy Paul, testa di serie numero quattro, doma 6-4 3-6 6-3 il francese Corentin Moutet dopo una battaglia di due ore e quarantasei minuti. Lo statunitense, dopo aver salvato due palle dello 0-1 e due dell’1-2, risolve in volata un primo set equilibrato. La testa di serie numero quattro firma il break del 5-4 e trasforma il terzo set point per il 6-4. Il transalpino parte in maniera veemente nella seconda frazione con il 3-0 pesante, restituisce un break e chiude 6-3 al secondo set point. Nella terza partita Paul scatta dai blocchi, vola 4-1 con due break e sigla il definitivo 6-3 al primo match point.

Taylor Fritz, testa di serie numero due, regola l’ostico tedesco Daniel Altmaier 7-6(5) 6-2 in un’ora e ventisette minuti. Un primo set che si snoda sui binari dell’equilibrio, il tedesco salva una palla break nel secondo e due nel sesto, si risolve al tie-break. L’americano piazza lo strappo decisivo quando passa dal 3-3 al 6-3 e sigla il 7-5 alla terza opportunità. Fritz rompe l’equilibrio nella seconda frazione con il break del 3-2, strappa nuovamente il servizio al rivale per il 5-2 e trasforma il primo match point per il definitivo 6-2.

Nei match dell’imminente sessione Flavio Cobolli, testa di serie numero uno che insegue punti importanti per la qualificazione alle ATP Finals di Torino, sfida l’americano Brandon Nakashima, quinto favorito del tabellone, mentre Lorenzo Musetti, sesta testa di serie, punta al terzo risultato utile consecutivo contro il francese van Assche.