ATP Lione 2026, Musetti vince il derby. Avanzano anche due giovani francesi

Si è alzato il sipario sulle sfide del tabellone principale dell’ATP 250 di Lione in una giornata molto italiana e anche francese. Si parte dal derby nostrano che ha visto protagonisti Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. A vincere è stato il toscano, testa di serie numero sei, che ha abbastanza dominato, vincendo in due set con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e diciannove minuti di gioco.

Purtroppo non ci sarà un ulteriore derby italiano al secondo turno, visto che Lorenzo Musetti se la dovrà vedere con Moise Kouamé, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Il diciassettenne francese ha infatti sconfitto in due set Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6 6-4 dopo una battaglia di quasi due ore di gioco.

Quella di Kouamé non è stata l’unica vittoria francese della giornata, visto che un altro giovane transalpino, il ventenne Felix Balshaw, ha ottenuto il suo primo successo nel circuito ATP, battendo in tre set il portoghese Jaime Faria per 6-2 4-6 6-3 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Per Balshaw ci sarà ora un derby francese, visto che affronterà uno tra i due connazionali, Ugo Humbert e Corentin Moutet.

In tabellone per l’Italia oltre a Musetti ci sono anche Flavio Cobolli, testa di serie numero uno e già al secondo turno, e Matteo Berrettini, che invece farà il suo esordio contro il qualificato francese Kyrian Jacquet.