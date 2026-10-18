ATP Lione 2026, il tabellone. Musetti, Berrettini, Cobolli e tanti italiani a caccia di riscatto

L’odierna finale del torneo ATP di Shanghai tra gli spagnoli Rafael Jodar e Alejandro Davidovich Fokina sancisce la fine della tournée asiatica e il ritorno in Europa del grande tennis. La prossima settimana sono in programma tre tornei, tra cui l’ATP 250 di Lione, competizione caratterizzata da una forte presenza azzurra.

Flavio Cobolli, reduce da un momento certamente non positivo, sarà la testa di serie numero uno e cercherà di raccogliere il maggior numero possibile di punti nella corsa verso la qualificazione alle ATP Finals. Il tennista romano, dopo il bye al primo turno, sfiderà il vincente del confronto Wawrinka-Landaluce.

Numero due del seeding sarà lo statunitense Taylor Fritz che attende il vincente della sfida tra l’argentino Sebastian Baez e un qualificato per poi incrociare, nell’eventuale quarto di finale, il britannico Arthur Fery. Terza e quarta testa di serie sono il monegasco Valentin Vacherot e l’americano Tommy Paul.

La presenza italiana si condensa nella parte alta del tabellone. Matteo Berrettini debutta con un qualificato e, in caso di vittoria con il vincente di Nakashima-Medjedovic, potrebbe incrociare Cobolli nei quarti di finale. Lorenzo Musetti inizia nel derby con Matteo Arnaldi per poi incrociare, in caso di successo dei due giocatori, Lorenzo Sonego nel quarto di finale in cui l’altra testa di serie è Valentin Vacherot.

TABELLONE ATP LIONE 2026

Flavio Cobolli [1]

Bye

Stan Wawrinka [WC]-Martin Landaluce

Matteo Berrettini-Qualifier

Hamad Medjedovic-Brandon Nakashima [5]

Valentin Vacherot [3]

Bye

Luca Van Assche-Qualifier

Lorenzo Sonego-Moise Kouame [WC]

Matteo Arnaldi-Lorenzo Musetti [6]

Ugo Humbert [7]-Corentin Moutet

Jaime Faria-Felix Balshaw [NG]

Benjamin Bonzi-Cameron Norrie

Bye

Tommy Paul [4]

Arthur Fery [8]-Qualifier

Daniel Altmaier-Titouan Droguet

Qualifier-Sebastian Baez

Bye

Taylor Fritz [2] [WC]