Flavio Cobolli si rimette in moto, liquida Wawrinka e avanza ai quarti a Lione

Esordio vincente per Flavio Cobolli all’ATP 250 di Lione 2026 di tennis: il numero 1 del seeding, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, negli ottavi di finale regola la wild card elvetica Stan Wawrinka., eliminato con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e nove minuti di gioco.

Domani ai quarti di finale per l’azzurro ci sarà il vincente del match tra il qualificato transalpino Kyrian Jacquet ed il numero 5 del seeding, lo statunitense Brandon Nakashima, che si affronteranno nell’ultimo incontro del programma odierno.

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, con quattro giochi dominati dai servizi ed un solo punto vinto in risposta, poi Cobolli sale in cattedra e piazza un parziale di 12 punti a 3, strappando il servizio all’elvetico sia nel quinto che nel settimo game, rispettivamente a quindici ed a zero, andando così a servire per il set sul 5-2. L’azzurro deve cancellare un break point sul 30-40, ma poi infila tre punti ed al primo set point incamera la frazione sul 6-2 in 26′.

Nella seconda partita, invece, l’equilibrio si spezza nel terzo game, quando Cobolli strappa la battuta a trenta allo svizzero e passa a condurre sul 2-1. L’azzurro conferma il break senza concedere all’avversario occasioni di rientro, anzi nel settimo gioco è l’italiano a non concretizzare la palla break che sarebbe valsa il 5-2 pesante. Cobolli, però, tiene agevolmente i seguenti turni al servizio e porta a casa il successo sul 6-4 dopo 43 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio dell’azzurro, che nel complesso vince 58 punti contro i 41 dell’avversario, mettendo a segno più vincenti, 22-10, e contenendo il numero dei gratuiti, 15-18. Cobolli sfrutta 3 delle 4 palle break avute a disposizione e cancella l’unica occasione concessa all’elvetico.