ATP Lione 2026, Cobolli ai quarti con Nakashima. Van Assche sfiderà Musetti, avanti anche Fritz

Si sono delineati tutti i quarti di finale dell’ATP 250 di Lione. Ci sarà anche Flavio Cobolli, che ha fatto il suo esordio nel torneo francese (aveva un bye al primo turno), superando brillantemente in due set con il punteggio di 6-2 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Cobolli, testa di serie numero uno, affronterà ora l’americano Brandon Nakashima che ha superato in due set il francese Kyrian Jacquet per 6-4 6-3.

Sarà, invece, il francese Luca Van Assche il prossimo avversario nei quarti di Lorenzo Musetti. Il transalpino, numero 48 del mondo, ha ottenuto una bella vittoria contro il monegasco Valentin Vacherot, terza testa di serie, vincendo in rimonta per 2-6 6-4 6-4 dopo due ore e sei minuti di gioco.

Accede ai quarti di finale anche Taylor Fritz. L’americano ha piegato in due set il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-2 7-5 e se la vedrà ora con il tedesco Daniel Altmaier, che ha invece battuto sempre in due set il croato Borna Gojo per 6-3 6-4.

RISULTATI ATP LIONE 2026 (22 OTTOBRE)

Altmaier (Ger) b. Gojo (Cro) 6-3 6-4

Van Assche (Fra) b. Vacherot (Mon) 2-6 6-4 6-4

Fritz (Usa) b. Herbert (Fra) 6-2 7-5

Cobolli (Ita) b. Wawrinka (Sui) 6-2 6-4

Nakashima (Usa) b. Jacquet (Fra) 6-4 6-3