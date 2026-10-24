ATP Bruxelles 2026, Griekspoor e Struff conquistano la finale

Saranno Tallon Griekspoor e Jan-Lennard Struff i due finalisti dell’ATP 250 di Bruxelles. L’olandese conquista così la sua settima finale della carriera (3 titoli in carriera), la seconda stagionale dopo quella a Dubai; mentre per il tedesco è la quarta di sempre e l’ultima era stata oltre due anni fa, quando riuscì a vincere l’unico suo titolo (Monaco di Baviera).

Griekspoor diventa il primo tennista olandese da Robin Haase a raggiungere la finale sul cemento indoor dal 2013. L’olandese ha vinto un’altra partita durissima nella sua settimana e soprattutto dopo quella di ieri con il ceco Jiri Lehecka. Ha vinto in rimonta contro l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 2-6 6-3 7-6 dopo due ore e sei minuti di gioco.

Eccezionale vittoria da parte di Jan-Lennard Struff, che diventa il primo tedesco di sempre a centrare la finale a Bruxelles. Il 34enne ha superato in tre set il francese Arthur Fills, testa di serie numero uno con il punteggio di 6-4 6-7 7-6 dopo una pazzesca battaglia di due ore e diciotto minuti di gioco.

RISULTATI ATP BRUXELLES 2026

Griekspoor (Ned) b. Cerundolo (Arg) 2-6 6-3 7-6

Struff (Ger) b. Fills (Fra) 6-4 6-7 7-6