ATP Bruxelles 2026, fuori subito due italiani. Avanza Damn al secondo turno

Sono state solo tre le partite nella giornata dell’ATP 250 di Bruxelles. Un lunedì purtroppo che non ha sorriso ai colori azzurri, visto che entrambi i tennisti italiani provenienti dalle qualificazioni sono stati eliminati. Federico Cinà è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Munar sarà così il prossimo avversario del francese Arthur Fils, testa di serie numero uno.

Va fuori anche Andrea Guerrieri, che è stato sconfitto dall’americano Alex Michelsen. La quinta testa di serie ha dominato contro il tennista emiliano, vincendo agevolmente per 6-1 6-2 in appena un’ora di gioco. Lo statunitense attende ora il vincente del match tra il padrone di casa David Goffin e lo svizzero Remy Bertola.

Anche un altro americano si qualifica per il secondo turno del torneo di Bruxelles ed è Martin Damn, ripescato in tabellone come lucky loser. Lo statunitense ha superato in due set il tedesco Yannick Hanfmann per 7-5 6-3 in un’ora e undici minuti di gioco ed ora se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero tre.

Con l’eliminazione di Cinà e Guerrieri non ci sono più tennisti italiani in Belgio, visto che gran parte dei giocatori italiani hanno preferito partecipare al torneo di Lione, dove sono presenti Cobolli, Musetti, Sonego e Berrettini.