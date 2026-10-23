ATP Bruxelles 2026, Fils e Cerundolo approdano in semifinale

E’ tempo di quarti di finale per il torneo ATP 250 di Bruxelles. Continua il percorso del primo favorito Arthur Fils che approda in semifinale e alimenta le sue possibilità di qualificazione alle ATP Finals. Stacca il pass per il penultimo atto del torneo anche Francisco Cerundolo, numero tre del tabellone.

Nel primo incontro di giornata l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero tre, liquida il qualificato francese Clement Chidekh 6-2 6-4 in un’ora e diciassette minuti. Il sudamericano sfrutta la prima opportunità per il break in apertura, strappa nuovamente il servizio al rivale per il 5-2 e chiude 6-2 al primo set point. Nella seconda frazione Cerundolo timbra il break decisivo per il 2-1, manca un match point nel nono game e trasforma il secondo per il definitivo 6-4.

L’olandese Tallon Griekspoor, numero sessanta del ranking ATP, esce alla distanza e rimonta il ceco Jiri Lehecka 4-6 6-4 6-3 in due ore e diciassette minuti. Il neerlandese, dopo aver perso il primo parziale, risolve il secondo in volata quando trasforma il primo set point per il break del 6-4. Nel terzo Griekspoor rompe l’equilibrio grazie al 3-0 che lo proietta sul 5-2 e chiude 6-3 al secondo match point.

Il francese Arthur Fils, testa di serie numero uno, piega, in quello che alla vigilia poteva apparire l’incontro più equilibrato, lo statunitense Alex Michelsen, numero cinque del tabellone, 6-4 7-6(12) in un’ora e cinquantuno minuti. Il transalpino, dopo aver recuperato lo 0-2 iniziale, opera il break del 5-4 e chiude la frazione inaugurale 6-4 alla prima opportunità. Nel secondo set Fils spreca un break di vantaggio, si lascia trascinare al tie-break e, al termine di una battaglia, chiude 14-12 al sesto match point.

Il tedesco Jan-Lennard Struff regola il belga Zizou Bergs, testa di serie numero sei, 6-3 7-6(6) in un’ora e trentotto minuti. Il primo set si risolve in volata. Il tedesco sfrutta la seconda opportunità per realizzare il break del 5-3 e, dopo aver annullato la palla del potenziale 5-4, chiude 6-3 alla prima possibilità. Nella seconda frazione sono i servizi a dettare legge. Il tedesco salva un set point nel dodicesimo gioco prima di timbrare il 6-6. Struff scappa sul 3-0, subisce il ritorno del rivale sul 3-3, manca due match point e sfrutta il terzo per chiudere 8-6.