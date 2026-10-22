ATP Bruxelles 2026: David Goffin, fine di una carriera da ricordare. Bergs gioisce

15 finali ATP, di cui 6 vinte, ma con due di quelle perse che sono di grande peso (ATP Finals 2017, Masters 1000 Cincinnati 2019), 21 vittorie su top ten di cui 2 contro Rafael Nadal e Carlos Alcaraz e 1 contro Roger Federer e Novak Djokovic, un best ranking di numero 7, quattro quarti di finale Slam (con semifinale sfiorata a Wimbledon 2022), altre quattro semifinali Masters 1000, due finali di Coppa Davis cui è riuscito a portare il Belgio. Si chiude con questo bilancio la carriera di David Goffin, che ha salutato tutti quest’oggi all’ATP 250 di Bruxelles.

Lo si era visto piangere, finire a terra, gioire dopo aver battuto il lucky loser svizzero Remy Bertola al primo turno, allungando ancora di qualche ora la sua carriera. Nulla da fare oggi contro l’americano Alex Michelsen, che con 6-3 6-4 chiude la più importante parabola del tennis maschile che sia mai passata dal Belgio. Una parabola che lo ha visto poi in campo a salutare le persone che lo hanno supportato per tutta una carriera, dagli inizi e dal Roland Garros 2012 in cui si rivelò, passando dallo status di lucky loser a quello di capace di affrontare il suo idolo di sempre, Roger Federer, strappandogli anche un set in quella circostanza.

Finisce dunque in maniera davvero molto incentrata su Goffin una giornata che, in realtà, ha vissuto molto sul filo del Belgio. Niente vittoria, però, per Raphael Collignon, sconfitto dal ceco Jiri Lehecka per 6-3 6-4 (per lui domani l’olandese Tallon Griekspoor). Va meglio a Zizou Bergs, che con un punteggio speculare (6-2 6-4) sconfigge il bosniaco Damir Dzumhur.

A questo punto del torneo, domani accadrà una cosa particolare: ci si trasferirà d’impianto. Non di complesso, perché si resta sempre al Brussels Expo (con la grafia ufficiale della città, che deriva dall’antico fiammingo): fino a oggi si è giocato all’ING Arena, già nota come Palais 12, mentre da domani si andrà al Palais 5. Dick Norman, direttore del torneo, ha spiegato un mese fa alla stampa belga che questo problema è derivato dal fatto che di solito l’evento cadeva nella settimana 42, ma in questo caso si è nella settimana 43, con i concerti già programmati. Tutto questo porta a una spesa di varie centinaia di migliaia di euro in più.

RISULTATI ATP BRUXELLES OGGI

Michelsen (USA) [5]-Goffin (BEL) [WC] 6-3 6-4

Bergs (BEL) [6]-Dzumhur (BIH) 6-2 6-4

Lehecka (CZE) [2]-Collignon (BEL) 6-4 6-2