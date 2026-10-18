ATP Bruxelles 2026, Cinà fatica contro Bertola ma rimonta e accede al tabellone principale

Tanta sofferenza, ma alla fine missione compiuta da Federico Cinà. Il tennista siciliano riesce a staccare il biglietto per il tabellone principale del torneo di Bruxelles, superando nell’ultimo turno delle qualificazioni lo svizzero Remy Bertola, numero 227 del mondo, in rimonta in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 (6) 7-6 (4) dopo due ore e trentadue minuti di gioco.

Bertola ha messo a segno addirittura tredici ace contro i cinque di Cinà. Entrambi hanno ottenuto il 74% dei punti quando hanno servito la prima, ma l’italiano ha fatto meglio con la seconda (56% contro 51%). Una partita decisamente equilibrata, come dimostra che tutti e due i giocatori hanno vinto in totale 121 punti.

Cinà ha una bella occasione nel terzo game, ma non riesce a sfruttare tre palle break. Si prosegue poi seguendo l’andamento dei turni di servizio fino all’ottavo gioco, quando il siciliano ha un clamoroso passaggio a vuoto e perde a zero la battuta. Bertola riesce poi a salvare una palla dell’immediato controbreak e alla fine chiude il primo set in suo favore per 6-3.

La partita si mette male per Cinà nel corso del secondo set, quando perde il servizio nel quinto game. L’azzurro, però, riesce a riprenderla nell’ottavo game, ottenendo il controbreak. Bertola cancella poi ulteriori due palle break nel decimo gioco e si arriva poi al tie-break con il numero 147 del mondo che al secondo set point riesce a chiudere per 8-6.

Nel terzo set si segue l’andamento dei turni di servizio anche se non mancano le palle break, soprattutto in favore dello svizzero, con Cinà che riesce ad annullarle addirittura quattro. Il set finisce ancora al tie-break e qui viene fuori ancora la maggior classe del giovane italiano, che vince 7-4 e si qualifica per il tabellone principale.