ATP Bruxelles 2026, Cerundolo centra il pass per i quarti. Rimonta vincente per Goffin

I primi quattro match degli ottavi di finale e gli ultimi due del primo turno caratterizzano il programma del mercoledì del torneo di Bruxelles. L’argentino Francisco Cerundolo, terzo favorito del tabellone, centra il pass per i quarti di finale. Il padrone di casa David Goffin vince in rimonta e regala ancora un match alla sua splendida carriera.

In apertura di programma l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero tre, regola il lucky loser americano Martin Damm 6-4 7-6(4) in un’ora e trentasei minuti. Il belga David Goffin, in tabellone grazie a una wild card, rimonta il lucky loser svizzero Remy Bertola 3-6 6-3 6-4 in due ore e nove minuti e si regala il pass per il match di ottavi di finale contro lo statunitense Alex Michelsen, titolare della testa di serie numero cinque.

In chiusura di giornata il veterano tedesco Jan-Lennard Struff liquida il lucky loser belga Gauthier Onclin 6-4 6-2 in un’ora e quattordici minuti di gioco. Il bosniaco Damir Dzumhur doma il croato Dino Prizmic 7-6(5) 2-6 6-2 al termine di una battaglia di due ore e quarantacinque minuti.

L’olandese Tallon Griekspoor supera l’argentino Mariano Navone, testa di serie numero otto del tabellone belga, 7-6(4) 7-5 in un’ora e quarantanove minuti. Il qualificato francese Clement Chidekh, dopo aver estromesso l’olandese Botic van de Zandschulp, elimina il britannico Jacob Fearnley 7-6(4) 6-2 in un’ora e quarantanove minuti.