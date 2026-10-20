ATP Bruxelles 2026, avanzano i padroni di casa Bergs e Collignon. Fuori Van de Zandschulp, avanti Griekspoor

Si sono quasi conclusi tutti i match del primo turno dell’ATP 250 di Bruxelles ed è stata una bella giornata per i tennisti di casa. Avanza al secondo turno Zizou Bergs, che ha superato in due set il britannico Toby Samuel con il punteggio di 6-3 7-6 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Il belga attende ora il vincente del match tra il croato Dino Prizmic ed il bosniaco Damir Dzumhur.

Avanti anche Raphael Collignon ed è stato un successo sofferto ed in rimonta contro l’americano Nishesh Basavareddy con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Il belga se la vedrà adesso con il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero due.

Sicuramente la sorpresa della giornata è la sconfitta dell’olandese Botic Van de Zandschulp, settima testa di serie, battuto nettamente in due set dal qualificato francese Clement Chidekh per 6-1 6-4. Soffertissima, invece, la vittoria dell’altro olandese impegnato oggi, Tallon Griekspoor, che ha battuto la wild card tedesca Max Schoenhaus per 7-6 6-7 7-5 dopo due ore e tredici minuti di gioco.

Da segnalare come ci sia già addirittura un qualificato per gli ottavi di finale ed è il francese Arthur Fils. La testa di serie numero uno ha usufruito di un bye al primo turno e non scenderà nemmeno in campo nel secondo visto che Jaume Munar, giustiziere di Francesco Cinà, si è ritirato ancora prima di giocare.

RISULTATI ATP BRUXELLES 2026

Griekspoor (Ned) b. Schoenhaus (Ger) 7-6 6-7 7-5

Navone (Arg) b. J.M Cerundolo (Arg) 7-6 6-2

Struff (Ger) b. Giron (Usa) 7-6 7-6

Chidekh (Fra) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-1 6-4

Fearnley (Gbr) b. Gaston (Fra) 6-3 6-0

Bergs (Bel) b. Samuel (Gbr) 6-3 7-6

Collignon (Bel) b. Basavareddy (Usa) 3-6 6-3 6-4