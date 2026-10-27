ATP Basilea 2026, Stan Wawrinka saluta il tennis cedendo a Lehecka. Ok Shelton, Fils e Jodar

L’attesa era tutta per lui: questa sera si è chiusa la carriera agonistica dello svizzero Stan Wawrinka, che nel torneo di casa, l’ATP 500 di Basilea, cede all’esordio al numero 8 del tabellone, il ceco Jiri Lehecka, il quale fatica ma alla fine la spunta con lo score di 7-5 7-6 (2) in un’ora e 53 minuti di gioco.

Si chiude a 41 anni la carriera dell’elvetico, che ha vinto gli Australian Open nel 2014, il Roland Garros nel 2015 e gli US Open nel 2016, oltre alla Coppa Davis con la Svizzera nel 2014 ed all‘oro olimpico in doppio con Roger Federer a Pechino 2008. In tutto sul circuito ATP sono arrivati altri 13 titoli in singolare e 3 in doppio.

Negli altri incontri di giornata sul veloce indoor di Basilea vincono le prime tre teste di serie: servono tre tiebreak a Ben Shelton (1) per vincere il derby statunitense con Aleksandar Kovacevic (LL), sconfitto per 6-7 (4) 7-6 (3) 7-6 (4), mentre Arthur Fils (2) conquista il derby francese con Giovanni Mpetshi Perricard (Q) per 7-6 (5) 7-5, infine lo spagnolo Rafael Jodar (3) regola il cileno Alejandro Tabilo per 6-4 6-2.

Completano il quadro dei match odierni il successo del polacco Hubert Hurkacz, numero 10 del seeding, sul belga Zizou Bergs, rimontato per 3-6 6-3 6-4, la vittoria della wild card elvetica Jerome Kym sul transalpino Arthur Rinderknech con lo score di 7-6 (1) 6-4, e l’affermazione in rimonta dello statunitense Alex Michelsen sul neerlandese Botic van de Zandschulp, sconfitto per 5-7 6-3 6-3.