Tennis
ATP Basilea 2026, le semifinali saranno Lehecka-Struff e Vacherot-Fritz
Il tabellone principale di singolare maschile dell’ATP 500 di Basilea si allinea alle semifinali: sul veloce indoor elvetico vanno in scena tutti i quarti di finale, che definiscono i match del penultimo atto, privi di italiani. A sfidarsi domani saranno Lehecka-Struff e Vacherot-Fritz.
Nella parte alta del tabellone il numero 8 del seeding, il ceco Jiri Lehecka, elimina la wild card elvetica Jerome Kym, sconfitto per 6-4 6-2 in un’ora e 25 minuti, e domani se la vedrà con il tedesco Jan-Lennard Struff, che liquida il lusitano Nuno Borges con lo score di 6-2 6-3 in soli 59 minuti di gioco.
Nella parte bassa del main draw avanza il monegasco Valentin Vacherot, che piega in tre set il danese Holger Rune, battuto con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dopo due ore esatte di gioco, e nel penultimo atto affronterà il numero 6 del seeding, lo statunitense Taylor Fritz, che approfitta del ritiro della testa di serie numero 2, il transalpino Arthur Fils, giunto sullo score di 6-2 2-0 per il nordamericano.
ATP 500 BASILEA – RISULTATI 30 OTTOBRE
Quarti di finale
Jiri Lehecka (Cechia, 8) b. Jerome Kym (Svizzera, WC) 6-4 6-2
Jan Lennard Struff (Germania) b. Nuno Borges (Portogallo) 6-2 6-3
Valentin Vacherot (Monaco) b. Holger Rune (Danimarca) 6-3 3-6 6-3
Taylor Fritz (6) b. Arthur Fils (2) 6-2 2-0 ritiro