ATP Basilea 2026: Djokovic rimonta Humbert, Rune supera Hurkacz sul filo di lana

Si chiude una giornata di mercoledì davvero ricca in quel di Basilea, nel locale ATP 500, almeno per quel che riguarda gli incontri di scena. In un certo senso, va rimarcato anche un certo tipo di lotta nelle sfide giocate oggi. E questa lotta riguarda (anche) i big e uno dei due match più attesi di giornata. Ma andiamo con ordine.

Cominciamo dai primi turni, e da Novak Djokovic. Il debutto del serbo, infatti, è sì vincente, ma con una partenza al rallentatore: 4-6 6-3 6-4 nei confronti del francese Ugo Humbert, ed ora per lui ci sarà il tedesco Jan-Lennard Struff, tedesco anch’egli dalla lunga esperienza (non è un caso che ci siano 8 precedenti, tutti a favore chiaramente dell’ex numero 1). Sempre nei primi turni si materializza la supersfida Fritz-Shapovalov agli ottavi: spettacolo assicurato.

Come spettacolo è alla sera, quando arrivano a giocarsela fin davvero all’ultimo respiro possibile sono Hubert Hurkacz e Holger Rune: è il danese di andare ai quarti dopo aver sfoderato un grande passante di rovescio da lontano per vincere l’ultimo punto. Attende il vincente di Vacherot-Jodar. Nell’altro secondo turno giocato oggi bella vittoria del portoghese Nuno Borges su Casper Ruud: per il norvegese i buoni pensieri tennistici sono rinviati.

Nella giornata di domani i restanti ottavi, con tantissimo spettacolo fin dal mezzogiorno basilese per arrivare ad allineare il tabellone ai quarti. La Svizzera ha ancora una speranza, quella di Jerome Kym, il classe 2003 che un anno fa si spinse fino al terzo turno degli US Open: dovrà vedersela con Shelton.

RISULTATI ATP BASILEA OGGI

Secondi turni

Borges (POR)-Ruud (NOR) [9] 1-6 6-3 6-4

Rune (DEN) [PR]-Hurkacz (POL) [10] 3-6 6-3 7-6(7)

Primi turni

Djokovic (SRB) [WC] [4]-Humbert (FRA) 4-6 6-3 6-4

Struff (GER) [SE]-Hanfmann (GER) [Q] 6-4 6-3

Fritz (USA) [6]-Hijikata (AUS) [LL] 6-4 7-6(3)

Shapovalov (CAN)-Bertola (SUI) [Q] 6-4 6-2