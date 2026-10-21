ATP Almaty 2026, Tsitsipas ai quarti in tranquillità. Cade Rublev

Cala il sipario sulla giornata odierna di incontri ad Almaty, dove il veloce indoor kazako ha regalato luci e ombre al tennis azzurro. Dopo il successo ottenuto nel Challenger di Jinan, Mattia Bellucci è tornato a vincere anche nel circuito maggiore, interrompendo un digiuno che durava dagli US Open.

Prestazione di spessore per il lombardo, numero 68 del ranking ATP, che ha superato l’argentino Tomás Martín Etcheverry, numero 29 del mondo. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6(5), 2-6, 6-4, al termine di una battaglia durata 2 ore e 32 minuti, mettendo in mostra un’ottima tenuta fisica e una notevole solidità nei momenti decisivi. Agli ottavi di finale, Bellucci affronterà il mancino francese Terence Atmane: si prospetta una sfida interessante tra due interpreti del tennis dotati di creatività e soluzioni non convenzionali.

Niente da fare, invece, per Luciano Darderi. L’italo-argentino, seconda testa di serie del torneo e numero 23 del ranking ATP, non è riuscito a esprimersi secondo le aspettative contro l’australiano James Duckworth, numero 73 del mondo. A fare la differenza è stata soprattutto la minore lucidità di Darderi nei passaggi cruciali del match, a fronte di un avversario concreto e capace di gestire con efficacia i momenti di maggiore pressione. Il 7-5, 7-6(7) finale ha premiato Duckworth, che nei quarti di finale affronterà il greco Stefanos Tsitsipas.

Quest’ultimo, attuale numero 39 del ranking mondiale, ha superato senza particolari difficoltà l’esperto padrone di casa Mikhail Kukushkin, numero 389 ATP, imponendosi con un netto 6-1, 6-2. Una vittoria convincente per il greco, apparso determinato a chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Tra le sorprese di giornata spicca anche l’eliminazione del russo Andrey Rublev, numero 22 del mondo, sconfitto dal sempre insidioso Adrian Mannarino, numero 79 ATP. Il francese ha messo in difficoltà il moscovita grazie al suo stile di gioco atipico e alla capacità di togliere ritmo agli scambi, costringendolo alla resa con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.

Il tabellone dei quarti di finale proporrà anche un confronto interessante tra Mannarino e il georgiano Nikoloz Basilashvili, protagonista di un’affermazione convincente contro l’argentino Facundo Díaz Acosta. Il numero 128 del ranking ATP ha superato il rivale, numero 71 del mondo, con un perentorio 6-2, 6-4, guadagnandosi un posto tra i migliori otto del torneo.

A completare il programma è arrivata la vittoria del ceco Tomáš Macháč, numero 72 del mondo, che ha rispettato il pronostico contro la wild card kazaka Zangar Nurlanuly. Macháč si è imposto con un netto 6-2, 6-0 e negli ottavi di finale affronterà il russo Karen Khachanov, quinta testa di serie del torneo.