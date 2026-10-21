ATP Almaty 2026, ottimo esordio di Mattia Bellucci. Battuto Etcheverry dopo una dura battaglia

Ottimo esordio di Mattia Bellucci nell’ATP 250 di Almaty. Il tennista lombardo ha superato in tre set l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7-6 2-6 6-4 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Sicuramente una bella vittoria quella dell’azzurro, che ha eliminato la sesta testa di serie ed ora affronterà al secondo turno il francese Terence Atmane.

Bellucci ha concluso la partita con 15 ace contro i 10 dell’argentino. L’azzurro ha vinto il 76% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 78% di Etcheverry, mentre con la seconda ha ottenuto il 48% contro il 65% di Etcheverry. Bellucci ha chiuso con 33 vincenti contro 28 i del sudamericano, mentre sono stati 46 gli errori non forzati contro i 25 dell’argentino.

Nel primo set ha regnato l’equilibrio, seguendo l’andamento dei turni di servizio. Non ci sono palle break e di conseguenza si arriva al tie-break, che vede l’azzurro conquistare il primo mini-break, ma Etcheverry pareggiare subito sul 4-4. Alla fine Bellucci riesce ad imporsi per 7-5 al secondo set point.

Nonostante la vittoria del primo parziale, Bellucci comincia male nel secondo, perdendo il servizio a zero nel quarto gioco. Etcheverry allunga sul 4-1 e poi ha ben cinque ulteriori palle break nel sesto game. Bellucci le riesce ad annullare, ma nell’ottavo game perde ancora il servizio e di conseguenza il set per 6-2.

Bellucci manca cinque palle break in avvio di terzo set (tre nel primo game e due nel terzo). Alla fine comunque il break in favore dell’italiano arriva nel quinto gioco ed è decisivo. Il tennista lombardo salva una palla del controbreak nell’ottavo game e poi va a chiudere in suo favore il set per 6-4, qualificandosi per il secondo turno.