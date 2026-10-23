ATP Almaty 2026, Medvedev sfiderà Bublik in semifinale. Tsitsipas incrocerà Basilashvili

Vanno in scena i quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Almaty Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sul veloce indoor dell’omonima città kazaka: le semifinali vedranno le sfide tra il russo Daniil Medvedev ed il kazako Alexander Bublik, e tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e l’ellenico Stefanos Tsitsipas.

Nella parte alta del tabellone avanza il numero 1 del seeding, il russo Daniil Medvedev, che piega il transalpino Terence Atmane, sconfitto in appena un’ora ed un quarto con un duplice 6-4, e domani se la vedrà con la testa di serie numero 3, il padrone di casa kazako Alexander Bublik, che riesce ad avere la meglio sul numero 5 del tabellone, il russo Karen Khachanov, sconfitto dopo due ore e mezza di aspra battaglia sportiva con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 7-6 (5).

Nella parte bassa del main draw, invece, avanza il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili, che porta a dieci la serie di set consecutivi vinti in Kazakistan tra tabellone cadetto e principale, superando il transalpino Adrian Mannarino, battuto con lo score di 6-3 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco, e domani nel penultimo atto affronterà il numero 7 del seeding, il greco Stefanos Tsitsipas, che elimina l’australiano James Duckworth, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e tredici minuti.

ATP 250 ALMATY – RISULTATI 23 OTTOBRE

Quarti di finale

Daniil Medvedev (Russia, 1) b. Terence Atmane (Francia) 6-4 6-4

Alexander Bublik (Kazakistan, 3) b. Karen Khachanov (Russia, 5) 4-6 7-6 (5) 7-6 (5)

Nikoloz Basilashvili (Georgia, Q) b. Adrian Mannarino (Francia) 6-3 6-1

Stefanos Tsitsipas (Grecia, 7) b. James Duckworth (Australia) 6-3 6-4