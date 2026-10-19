ATP Almaty 2026, Duckworth sfiderà Darderi negli ottavi. Esce Tirante

Cinque incontri di primo turno animano il programma della giornata inaugurale del torneo ATP 250 di Almaty. L’ australiano James Duckworth riesce a superare l’impegnativo esordio nel torneo e guadagna così il pass per la sfida degli ottavi di finale contro l’azzurro Luciano Darderi. Chiude il suo cammino al debutto l’argentino Thiago Agustin Tirante.

L’australiano James Duckworth, numero 73 ATP, regola il serbo Miomir Kecmanovic 6-4 6-3 in un’ora e dieci minuti. La prima sorpresa arriva nel derby argentino. Facundo Diaz Acosta, numero 71 del ranking, rimonta il connazionale Thiago Agustin Tirante, testa di serie numero otto, 6-7(3) 6-1 6-4 in due ore e ventuno minuti.

Il francese Adrian Mannarino, numero 79 del mondo, supera l’australiano Aleksandar Vukic 7-6(4) 4-6 6-3 al termine di una battaglia che si protrae per due ore e trenta minuti. Il georgiano Nikoloz Basilashvili, giocatore proveniente dalle qualificazioni, piega il croato Marin Cilic 6-2 7-5 in un’ora e ventidue minuti.

In chiusura di giornata il veterano kazako Mikhail Kukushkin, classe 1987 che ha usufruito di una wild card per entrare in tabellone, piega il greco Stefanos Sakellaridis, giocatore proveniente dalle qualificazioni, 7-6(4) 7-6(3) in due ore e quattordici minuti. Kukushkin sfiderà in ottavi di finale il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’americano Aleksandar Kovacevic.