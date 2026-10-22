ATP Almaty 2026, Daniil Medvedev passeggia e approda ai quarti. Bublik avanza senza giocare

Cala il sipario sulla giornata di incontri dell’ATP 250 di Almaty. Sul veloce indoor kazako, Mattia Bellucci ha dovuto arrendersi al francese Terence Atmane al termine di una sfida estremamente equilibrata, decisa da tre tie-break. A spuntarla è stato il transalpino, vittorioso con il punteggio di 6-7(4), 7-6(2), 7-6(5).

Atmane ha così conquistato l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà, come da pronostico, il russo Daniil Medvedev. Il numero uno del seeding ha dominato il confronto con il giapponese Sho Shimabukuro, numero 109 del ranking ATP, imponendosi con un netto 6-2, 6-1. Una partita a senso unico, nella quale Medvedev ha confermato il proprio status di favorito.

Ben più combattuta la sfida tra l’altro russo Karen Khachanov, numero 25 del mondo, e il ceco Tomas Machac, numero 72 del ranking. Khachanov ha conquistato una vittoria al cardiopalma, riuscendo a salvarsi nei momenti più delicati dell’incontro: quattro i match point annullati nel dodicesimo game del terzo set, a cui se n’è aggiunto un quinto nel tie-break decisivo. Alla fine, il russo è riuscito a spuntarla con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6(7).

Nei quarti di finale, Khachanov affronterà il kazako Alexander Bublik, che ha ottenuto il passaggio del turno senza scendere in campo. Il suo avversario designato, l’ungherese Fabian Marozsan, numero 64 del ranking ATP, ha infatti dato forfait a causa di un malessere, consentendo al beniamino di casa di accedere direttamente ai quarti.