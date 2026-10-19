Atletica, svelato il programma del Golden Gala 2027: tutte le specialità ed i possibili big azzurri in gara

La grande atletica su pista è entrata in letargo da alcune settimane ma nel frattempo si sta già delineando il calendario del 2027, in cui uno degli appuntamenti più attesi sarà senz’ombra di dubbio il Golden Gala Pietro Mennea, quarta prova stagionale della prossima Diamond League che si terrà il 27 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.

Il massimo circuito internazionale itinerante ha ufficializzato il programma delle specialità nei vari meeting della regular season, valevoli per la qualificazione alle Finali di Zurigo del 25-26 agosto. Saranno quattordici le gare ufficiali (più alcune non valide per l’assegnazione dei punti in classifica generale) previste nell’unica tappa italiana della Diamond League, distribuite equamente tra settore femminile e maschile.

Le donne saranno impegnate nei 200, 400, 1500, 5000 metri, 3000 siepi, salto in lungo e lancio del disco, mentre gli uomini gareggeranno nei 100, 800, 1500 metri, 400 ostacoli, salto in alto, salto triplo e getto del peso.

A ranghi completi l’Italia potrebbe schierare alcuni stelle del movimento azzurro come Nadia Battocletti (da capire se nei 1500 o nei 5000), Larissa Iapichino, Marcell Jacobs, Francesco Pernici, Alessandro Sibilio, Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli, Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Leonardo Fabbri.