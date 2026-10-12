Atletica, svelato il calendario della Diamond League: piccolo anticipo per il Golden Gala, Finali ad agosto

World Athletics ha svelato il calendario della Diamond League 2027, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Sono previste ben quindici tappe in quattro Continenti, da affrontare nel corso di quattro mesi: si preannuncia grande spettacolo tra maggio e agosto, con i migliori interpreti del panorama globale pronti a fronteggiarsi nelle varie discipline del programma, a suon di grandi prestazioni che cattureranno l’attenzione di tutti gli appassionati.

Si incomincerà il 7 maggio a Doha (Qatar), poi il programma propone una doppia trasferta in Cina: il 15 maggio a Shanghai/Keqiao e il 22 maggio a Xiamen. Il Golden Gala intitolato alla memoria di Pietro Mennea è stato anticipato di qualche giorno rispetto alla consuetudine degli ultimi anni e si disputerà il 27 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà la Città Eterna a ospitare il primo appuntamento in Europa, ma ci sarà poi subito la trasferta in Africa con la prova di Rabat (Marocco) il 30 maggio.

A seguire il rientro nel Vecchio Continente: le due consuete tappe al Nord tra la Norvegia e la Svezia (il 3 giugno a Oslo e il 6 giugno a Stoccolma) e la grande serata di Parigi (25 giugno nella capitale francese). Parentesi con il sempre prestigioso Prefontaine Meeting all’Hayward Field di Eugene (USA) il 3 luglio e poi il rovente filotto tra il Principato di Monaco (9 luglio), Losanna (Svizzera, il 13 luglio) e Londra (Gran Bretagna, il 17 luglio).

Ci si prenderà un mese di pausa per poi tornare in scena in Silesia (Polonia) il 15 agosto e a Bruxelles (Belgio) il 20 agosto, a precedere le Finali: gli atti conclusivi che assegneranno i diamantoni si disputeranno il 25-26 agosto a Zurigo (Svizzera). Conclusione molto anticipata, perché poi bisognerà concentrarsi sui Mondiali 2027 di atletica, previsti a Pechino (Cina) dal 10 al 19 settembre. Di seguito il calendario dettagliato della Diamond League 2026 di atletica.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA 2026

7 maggio: Doha (Qatar)

15 maggio: Shanghai/Keqiao (Cina)

22 maggio: Xiamen (Cina)

27 maggio: Roma (Italia)

30 maggio: Rabat (Marocco)

3 giugno: Oslo (Norvegia)

6 giugno: Stoccolma (Svezia)

25 giugno: Parigi (Francia)

3 luglio: Eugene (USA)

9 luglio: Monaco (Monaco)

13 luglio: Losanna (Svizzera)

17 luglio: Londra (Gran Bretagna)

15 agosto: Chorzow (Polonia)

20 agosto: Bruxelles (Belgio)

25-26 agosto: Zurigo (Svizzera), Finali