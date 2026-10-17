Atletica, quattro italiani n.1 del mondo! La spallata di Fabbri, Iapichino completa il poker

Quattro italiani svettano in testa ai ranking di World Athletics, le classifica mondiali di specialità redatte dalla Federazione Internazionale di atletica. Le graduatorie erano andate in ghiaccio per la quasi totalità dopo gli Ultimate Championship, il ribattezzato Mondiale dei Mondiali disputato a metà settembre a Budapest, ma bisognava aspettare alcuni scarti dell’Athlos Meeting dello scorso anno, kermesse interamente femminile, le cui cambiali hanno modificato la vetta del ranking di salto in lungo.

La statunitense Tara Davis-Woodhall è stata scavalcata dalla nostra Larissa Iapichino, che è così diventata la numero 1 del mondo di specialità per la prima volta in carriera. La toscana primeggia con 1.358 punti e può fare affidamento su un margine di cinque lunghezze nei confronti della Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica. La nostra portacolori manterrà la posizione di riferimento fino all’inizio della stagione indoor, poi vedremo quale sarà l’evoluzione durante i vari appuntamenti al coperto.

Leonardo Fabbri si era issato in prima posizione già durante l’estate nel getto del peso con la doppietta firmata tra il Golden Gala e il Profontaine Classic e poi ha conservato abilmente il primato. Il Campione d’Europa svetta con 1.400 punti e tre lunghezze di vantaggio sul giamaicano Rajindra Campbell (1.397), che lo ha minacciato nel finale di stagione con una bordata da 23.08 metri piazzata a Bruxelles, grazie alla quale gli ha soffiato la miglior prestazione mondiale stagionale.

Gli altri due primi posti in favore degli italiani sono in specialità non olimpica, ovvero la maratona di marcia: Sofia Fiorini detta legge con 1.338 punti dopo il trionfo agli Europei con tanto di record mondiale; Massimo Stano campeggia con 1.324 dopo aver dominato la rassegna continentale con tanto di primato europeo sui 42,195 km dedicati al tacco e punta.

Andy Diaz e Gianmarco Tamberi sono secondi tra salto triplo e salto in lungo, alle spalle rispettivamente del portoghese Pedro Pichardo (nonostante l’azzurro abbia vinto tutto in stagione…) e dell’ucraino Oleh Doroshchuk. Seconda piazza anche per Francesco Fortunato nella mezza maratona di marcia, preceduto dal brasiliano Caio Bonfim.