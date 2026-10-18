Atletica, La Recastello e la S.A. Valchiese vincono i campionati italiani di staffette in montagna

Il X Val Bregaglia Trail, valido per Campionati Italiani Assoluti, juniores e master di staffette di corsa in montagna, ha regalato grandissime emozioni in questa bella domenica autunnale. Per l’occasione è stato proposto, dopo una lunga assenza, il formato della corsa in linea e non più a circuito, permettendo alle varie società di adottare strategie ad hoc tra le varie frazioni previste, differenti per lunghezze, altimetria e difficoltà tecnica tra la Svizzera e l’Italia, sotto l’organizzazione dell’ASD Amici Madonna della Neve Lagunc.

Le ragazze de La Recastello hanno difeso il titolo in Valchiavenna, completando la fatica con il tempo di 1h15:33: Beatrice Bianchi al lancio in quel di San Barnaba di Villa di Chiavenna, è arrivata per prima a consegnare il testimone ad Alice Gaggi, che è poi giunta in solitaria sul traguardo di Piazza Bertacchi.

Alle spalle delle campionesse si sono piazzate Noemi Bogiatto e Noemi Bouchard dell’Atletica Saluzzo in 1h16:14, capaci di precedere per appena dieci centesimi Arianna Del Pino e Sara Nait (Unione Sportiva Aldo Moro). Tra gli uomini, invece, Luciano Rota e Isacco Costa non sono riusciti a esprimersi al meglio e hanno così ceduto il titolo tricolore conquistato lo scorso anno. Vittoria per Alberto Vender, Luca Merli e Marco Filossi, alfieri della S.A. Valchiese.

Dopo una partenza da Promontogno velocissima, Vender arriva primo al cambio con tutti alle sue spalle. A stretto giro lo seguono Aymonod (U.S. Malonno), reduce dalla vittoria di sabato del Kilometro Verticale, Mattio (A.S.D. Podistica Vairata), Moia (Gemonatletica), Luca Cagnati (Atl. Valli Bergamasche). In una battagliata seconda frazione gli atleti della Valchiese perdono posizioni, Merli è terzo a Palazzo Vertemate Franchi dietro a Giacomotti (Sport Project VCO) e Simonetti (Gemonatletica), ma rimontano in terza frazione con Filosi che riprende sull’ultima salita Adamini (Sport Project VCO) e Fadi (Gemonatletica), per poi lanciarsi, dare il massimo nella discesa verso Chiavenna e chiudere con un tempo di 1h 37’14”.

Dedicano la loro vittoria a Martina, segretaria della società sportiva trentina appena mancata. Secondo posto con 1h 37:59 per i tre atleti della Sport Project VCO Thomas Floriani, Roberto Giacomotti e Simone Adamini e sette secondi dopo di loro è bronzo per Tiziano Moia, Giulio Simonetti e Andrea Fadi della Gemonatletica. Per gli juniores primi sul podio gli atleti della S.A. Valchiese con Virginia Rizzon ed Emma Zanetti in 1h31:23 e l’U.S. Malonno con Matteo Bonetti e Filippo Bertazzini 1h06:02.