Atletica, la gara più lunga della storia: più di 6 ore per vincere ai Campionati Italiani Cadetti! Asta sconfinata

Per una maratona servono un paio di ore, per la maratona di marcia occorrono circa tre ore: sono le gare più lunghe, in termini di durata, quando si parla di atletica. Fino a prova contraria, perché quanto successo nella giornata odierna ai Campionati Italiani Cadetti (riservati alle classi 2011 e 2012) riscrive qualsiasi statistica: la gara di salto con l’asta maschile, andata in scena ad Agropoli (in provincia di Salerno), ha sfondato il muro delle sei ore!

Sic! Sei ore e nove minuti, per l’esattezza. Tanto è servito per incoronare il pugliese Valerio Piccinni (Elite Academy Bari), emerso al termine di una sfida sconfinata tra i rappresentanti delle Regioni in questa manifestazione riservata agli under 16. L’evento che spesso svela le promesse del futuro per il movimento tricolore è stato animato da una gara che meriterebbe l’attenzione del Guinness World Record. D’altronde con 31 partecipanti e misura di ingresso a 2.00 metri non si poteva andare troppo per le corte.

Il vincitore ha ritoccato il proprio personale di cinque centimetri ed è volato a quota 4.25 metri, riuscendo ad avere la meglio nei confronti del laziale Mauro Natalizi (4.15) e di Gabriele Mannello (Emilia Romagna/La Fratellanza 1874 Modena) e Sebastian Nze (Lombardia/Milano Atletica), terzi a quota 4.10. La serie di Valerio Piccinni: 3.50, 3.70, 3.90, 4.00 alla prima; un errore a 4.10 e successivo passaggio a 4.15, superato alla seconda prova; 4.20 alla seconda, 4.25 alla prima e, a risultato acquisito, un assalto a 4.30, prima di salutare la scena con il titolo tricolore.