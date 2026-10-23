Atletica, distribuite le specialità in Diamond League: tutte le gare, meeting per meeting

World Athletics ha svelato la distribuzione delle varie discipline nei singoli meeting della Diamond League 2027, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Sono previste ben quindici tappe in quattro Continenti, da affrontare nel corso di quattro mesi: si preannuncia grande spettacolo tra maggio e agosto, con i migliori interpreti del panorama globale pronti a fronteggiarsi nelle varie discipline del programma, a suon di grandi prestazioni che cattureranno l’attenzione di tutti gli appassionati.

Si incomincerà il 7 maggio a Doha (Qatar), il Golden Gala intitolato alla memoria di Pietro Mennea è stato anticipato di qualche giorno rispetto alla consuetudine degli ultimi anni e si disputerà il 27 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, le Finali che assegneranno i diamantoni si disputeranno il 25-26 agosto a Zurigo (Svizzera).

Ogni disciplina viene disputata da quattro a otto volte nel corso della stagione, offrendo numerose occasioni agli atleti di punta per sfidarsi ai massimi livelli, anche in vista dei Mondiali di settembre a Pechino. Di seguito il calendario dettagliato della specialità meeting per meeting della Diamond League 2026 di atletica.

DISCIPLINE DIAMOND LEAGUE ATLETICA 2026

DOHA (Qatar, 7 maggio). Maschile: 800 metri, 5000 metri, 110 ostacoli, salto in alto, salto con l’asta, getto del peso, tiro del giavellotto. Femminile: 100 metri, 400 metri, 1500 metri, 400 ostacoli, 3000 siepi, salto triplo.

SHANGHAI (Cina, 15 maggio). Maschile: 100 metri, 400 metri, 1500 metri, 110 ostacoli, 3000 siepi, salto con l’asta. Femminile: 200 metri, 3000/5000 metri, 100 ostacoli, 400 ostacoli, salto in alto, salto con l’asta, getto del peso, tiro del giavellotto.

XIAMEN (Cina, 22 maggio). Maschile: 100 metri, 400 metri, 1500 metri, 110 ostacoli, 400 ostacoli, 3000 siepi, salto triplo maschile. Femminile: 200 metri, 5000 metri, 100 ostacoli, 400 ostacoli, salto in alto, salto con l’asta, tiro del giavellotto.

ROMA (Italia, 27 maggio). Maschile: 100 metri, 800 metri, 1500 metri, 400 ostacoli, salto in alto, salto triplo, getto del peso. Femminile: 200 metri, 400 metri, 1500 metri, 5000 metri, 3000 siepi, salto in lungo, lancio del disco.

RABAT (Marocco, 30 maggio). Maschile: 200 metri, 800 metri, 1500 metri, 110 ostacoli, 3000 siepi, salto in lungo, getto del peso. Femminile: 100 metri, 800 metri, 400 ostacoli, 3000 siepi, salto con l’asta, salto triplo, tiro del giavellotto.

OSLO (Norvegia, 3 giugno). Maschile: 100 metri, 400 metri, Miglio, 5000 metri, 400 ostacoli, salto con l’asta, salto triplo. Femminile: 200 metri, 400 metri, 800 metri, 100 ostacoli, getto del peso, tiro del giavellotto.

STOCCOLMA (Svezia, 6 giugno). Maschile: 200 metri, 400 metri, 800 metri, 400 ostacoli, 3000 siepi, salto con l’asta, lancio del disco. Femminile: 100 metri, 400 metri, 1500 metri, 100 ostacoli, salto in alto, salto in lungo, lancio del disco.

PARIGI (Francia, 25 giugno). Maschile: 800 metri, 100 metri, 5000 metri, 110 ostacoli, salto in alto, salto con l’asta, tiro del giavellotto. Femminile: 200 metri, 800 metri, 1500 metri, 100 ostacoli, 400 ostacoli, salto in lungo, salto triplo.

EUGENE (USA, 3 luglio). Maschile: 200 metri, 400 metri, Miglio, 110 ostacoli, 400 ostacoli, getto del peso, lancio del disco. Femminile: 100 metri, 800 metri, 1500 metri, 100 ostacoli, 3000 siepi, salto in lungo, getto del peso, lancio del disco.

MONACO (Monaco, 9 luglio). Maschile: 200 metri, 400 metri, 1500 metri, 400 ostacoli, 3000 siepi, salto con l’asta maschile, tiro del giavellotto. Femminile: 100 metri, 400 metri, 3000/5000 metri, 400 ostacoli, salto in alto, salto in lungo.

LOSANNA (Svizzera, 13 luglio). Maschile: 100 metri, 800 metri, 3000 metri, 110 ostacoli, 400 ostacoli, salto in alto, salto in lungo, tiro del giavellotto. Femminile: 200 metri, 400 metri, 800 metri, 100 ostacoli, 3000 siepi, salto con l’asta, getto del peso.

LONDRA (Gran Bretagna, 17 luglio). Maschile: 100 metri, 400 metri, 800 metri, 400 ostacoli, salto con l’asta, salto in lungo. Femminile: 200 metri, 800 metri, 1500 metri, 5000 metri, 400 ostacoli, salto in alto, salto con l’asta, lancio del disco.

CHORZOW (Polonia, 14-15 agosto). Maschile: 200 metri, 1500 metri, 400 ostacoli, salto in alto, salto con l’asta, salto in lungo, lancio del disco. Femminile: 100 metri, 400 metri, 800 metri, 1500 metri, 100 ostacoli, salto in alto, salto con l’asta.

BRUXELLES (Belgio, 20 agosto). Maschile: 200 metri, 800 metri, 5000 metri, 110 ostacoli, salto con l’asta, salto triplo, lancio del disco. Femminile: 100 metri, 400 metri, 800 metri, 1500 metri, 400 ostacoli, salto in alto, salto triplo.

ZURIGO (Svizzera, 25-26 agosto). Finali, sono previste tutte le discipline.