Atletica, chi sono i convocati dell’Italia per le Olimpiadi Giovanili 2026. Assente Doualla, tanti volti da scoprire

L’Italia sarà presente con nove azzurri alle gare di atletica che animeranno le Olimpiadi Giovanili 2026, la competizione multisportiva riservata agli under 18 che andrà in scena a Dakar (Senegal) dal 31 ottobre al 13 novembre. La delegazione tricolore in terra africana sarà contenuta (46 elementi in tutto, considerando le varie discipline), nel rispetto del sistema di quote assegnate dal CIO ai singoli Comitati nelle diverse discipline, secondo criteri di universalità, rappresentanza continentale ed equilibrio di genere.

Non ci sarà la stella Kelly Doualla, Campionessa d’Europa U18 e bronzo iridato U20 sui 100 metri: la stagione è stata lunghissima per la sprinter lombarda ed era già previsto da tempo che non avrebbe partecipato a questa manifestazione, che torna in calendario a otto anni di distanza dall’ultima edizione. Gli appassionati potranno ammirare volti nuovi, tra cui potrebbero nascondersi possibili talenti del prossimo futuro: conosciamo meglio i nostri portacolori, che saranno impegnati allo stadio Iba Mar Diop dall’8 al 10 novembre.

I due azzurri più noti sono i marciatori Rebecca D’Alessandro e Davide Sorressa, che si sono messi in bella mostra a luglio in occasione degli Europei U18 allo Stadio Guidobaldi di Rieti: il quasi 16enne pugliese (tesserato per la Amatori Acquaviva, spegnerà le candeline il prossimo 23 ottobre) ha conquistato la medaglia d’argento sui 5000 metri con il personale di 20:40.16, la 17enne abruzzese (in forza alla Tethys Chieti) ha trionfato sui 5000 metri con il crono di 22:58.95 e vanta un primato di 22:32.30.

Sui 100 metri si punterà su Lorenzo Cappellini, 17enne toscano che si fermò in semifinale a Rieti, dove siglò il personale di 10.68 (da annotare anche un 10.61 ventoso). Attenzione a Poko Silvia Canape, che compirà 17 anni il prossimo 29 dicembre: piemontese tesserata per la Derthona, si è resa protagonista di un bel balzo da 6.25 metri lo scorso 27 giugno a Grosseto e potrebbe ambire a un ruolo importante nel salto in lungo. A completare il contingente femminile sarà Giorgia Castiglione, 17enne ligure della Spezia Duferco attesa sui 200 metri (vanta un 24.45 con addirittura 1,3 m/s di vento contrario).

Flavio Federico Angelini è un interessante classe 2010 dell’Atletica Levante, che correrà gli 800 metri (personale di 1:51.63). Il 17enne Davide Crisci (Maurina Olio Carli) si cimenterà sui 400 ostacoli (53.65 con le barriere da 91 cm, 51.88 con quelle da 84 cm), il classe 2009 Simon Scardi (Atletica Cento Torri Pavia) si approccerà ai 2000 siepi (5:50.92 con gli ostacoli da 84 cm), mentre il fresco 17enne Bruelsino Randriamikasa (Unione Atletica Abruzzo) andrà seguito nel salto in lungo (ottavo agli Europei U18, dopo aver firmato un eccellente 7.47 in qualifica).