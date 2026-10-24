Asja Zenere sfiora il podio a Soelden: “Chi ben comincia…Gli allenatori hanno rispettato la mia scelta sul gigante”

Asja Zenere festeggia a Soelden, in Austria, il miglior piazzamento in carriera in gigante in Coppa del Mondo: nella gara d’apertura della stagione 2026-2027 di sci alpino femminile, infatti, l’azzurra, rimonta 11 posizioni ed è quinta al traguardo. La gigantista italiana è il volto della felicità ai microfoni di Rai Sport HD.

La gioia dell’azzurra: “Chi ben comincia è già a metà dell’opera. Bene il risultato, io guardo il mio. Probabilmente oggi sono su un altro pianeta. Sono veramente contenta dell’estate con la mia nuova squadra, mi hanno dedicato del tempo e allora li devo ringraziare, devo essere sincera, sono stati bravi“.

La decisione di Zenere: “Hanno rispettato il mio gigante, mi hanno detto su che bilancia metterlo, io gli ho detto che lo volevo al 50% con i superG e loro mi hanno dedicato il tempo, e questa è stata una bella cosa. Devo dire che non volevo essere in forma perché è presto, però se non sei in forma e va così, va bene“.