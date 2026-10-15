Arrampicata sportiva: torna la Coppa del Mondo. Di scena il boulder a Salt Lake City

Dopo diverse settimane di pausa, la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva è pronta a tornare protagonista mandando in scena una tappa del circuito dedicata al boulder, in quel di Salt Lake City dal 16 al 18 ottobre.

Sulle pareti statunitensi quindi, saranno sotto le luci dei riflettori gli specialisti e le specialiste dei “blocchi” a caccia di risultati importanti iniziando a proiettarsi anche verso la stagione 2027, che sarà quella che inizierà il percorso di qualificazione olimpica per Los Angeles 2028.

Al maschile saranno complessivamente 82 gli atleti presenti: l’Italia si affiderà, dal canto suo, a Luca Boldrini e Matteo Reusa. Entrambi proveranno a fare più strada possibile, con l’obiettivo primario di superare il turno eliminatorio per approdare alle semifinali a 24 atleti.

Fra le donne invece, saranno 62 le partecipanti al contest: le giovani Francesca Matuella (2006) e Stella Giacani (2007) difenderanno i colori azzurri, con il medesimo target dei colleghi.

Va ricordato, infine, che quello di Salt Lake City sarà l’ultimo appuntamento del calendario 2026 dedicato al boulder e che, di conseguenza, questa assegnerà e certificherà la vittoria annuale della classifica generale di specialità: in campo maschile la graduatoria è già di proprietà del fuoriclasse giapponese Sorato Anraku, capace di iniziare la stagione con l’en plein di 5 vittorie nei primi 5 meeting, mentre in campo femminile la bagarre è apertissima e vede coinvolte la britannica Erin McNeice, prima con 3740 punti, l’australiana Oceani Mackenzie, seconda con 3470 punti, e la statunitense Annie Sanders, terza con 3300 punti, che potrà contare sul tifo di casa per questa sua rincorsa.

Programma di gara:

Venerdì 16 ottobre

Ore 17.00 qualifiche maschili

Ore 23.30 qualifiche femminili

Sabato 17 ottobre

Ore 18.00 semifinali maschili

Ore 03.00 finali maschili

Domenica 18 ottobre

Ore 18.00 semifinali femminili

Ore 03.00 finali femminili