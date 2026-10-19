Arrampicata sportiva: Oriane Bertone vince nel boulder di Salt Lake City

La penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva si chiude con l’acuto di Oriane Bertone. La francese, nel contest di Salt Lake City dedicato al boulder, regola tutta la concorrenza andando a prendersi un pesante successo.

La campionessa d’Europa in carica, titolo vinto a luglio a Barcellona, si afferma nella finalissima sulle pareti statunitensi risolvendo i blocchi davanti a lei sino a tirare fuori lo score di 84.6: un punteggio inarrivabile per le sue avversarie.

Il podio infatti completato dalla fortissima britannica Erin McNeice, seconda, e dalla giapponese Mao Nakamura, terza, vede l’europea e l’asiatica fermarsi rispettivamente a 69.7 e 69.6; separate da un solo decimo.

Dalla quarta all’ottava posizione invece si piazzano alcuni grossi calibri, deluse di non essere riuscite a trovare la stoccata giusta: dall’australiana Oceania McKenzie, quarta a 54.8, alla nipponica Anon Matsufuji, ottava a 39.9, passando per la connazionale Melody Sekikawa, quinta a 54.7, l’israeliana Ayala Kerem, sesta a 54.5, e l’attesissima padrona di casa Annie Sanders, “solo” sesta a 54.3.

Prossimo – e ultimo – appuntamento con la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, in programma a Santiago del Cile: dal 23 al 25 ottobre saranno gli specialisti e le specialiste della lead e della speed a salutare la stagione.