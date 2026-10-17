Arrampicata sportiva: Luca Boldrini avanza nel boulder a Salt Lake City, è in semifinale

La penultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva si è ufficialmente aperta a Salt Lake City, dove si è tenuto il primo turno eliminatorio di un meeting interamente dedicato al boulder, tanto al maschile quanto al femminile. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Boulder maschile

Un meraviglioso Luca Boldrini interpreta al meglio i blocchi statunitensi chiudendo nel gruppo del 7° posto, con lo score di 94.6, e staccando il pass per le semifinali. Grande manche dell’azzurro che ottiene la sua terza semifinale assoluta in Coppa del Mondo, in un round che ha visto il padrone di casa Auggie Chi chiudere primo con 109.9. Nulla da fare invece per Matteo Reusa che ha completato la sua prova in 55esima posizione venendo eliminato.

Boulder femminile

Tantissimo dispiacere per Stella Giacani: la giovane italiana è la prima delle escluse dalla semifinale, avendo chiuso al 25esimo posto con uno score di 64.2 punti. L’azzurra sfiora l’accesso al turno successivo in un segmento che ha visto la francese Oriane Bertone lanciare un messaggio alla concorrenza con il suo 109.8. Ha chiuso invece in 36esima piazza Francesca Matuella: per lei il punteggio di 54.3.

In questo sabato 17 ottobre, il programma sarà interamente dedicato al boulder maschile: prima le semifinali, dalle ore 17 italiane, e poi la finalissima nella notte (h 03.00) fra sabato e domenica.