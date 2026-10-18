Arrampicata sportiva: Luca Boldrini a ridosso della top 10 nel boulder di Salt Lake City. Acuto di Katz

La tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva in corso di svolgimento a Salt Lake City, riguardante gli specialisti del boulder, ha emesso il suo primo verdetto per quanto riguarda la competizione al maschile.

A vincere è stato Yonatan Katz, al suo primo acuto nel circuito (seconda partecipazione in generale in un contest di CdM): il climber israeliano ha risolto i blocchi delle pareti americane facendo segnare nella finalissima uno score di 69.7 che gli ha consentito di precedere il forte britannico Maximillian Milne, secondo a 59.7, e il solidissimo giapponese Rei Kawata, terzo con 54.2 punti.

In casa Italia, non c’entra la finale ma si prende comunque una grande soddisfazione Luca Boldrini. L’azzurro termina in 11esima posizione sfiorando davvero per poco la finale a 8: il suo score di 69.6 lo sistema a soli due decimi da quel 69.8 che sarebbe valso l’atto conclusivo del meeting americano; a fare la differenza è stato un top trovato “solo” al 5° tentativo nell’ultimo blocco.

Nella notte fra domenica e lunedì lo scenario si ripeterà nello Utah, ma questa volta a essere in scena saranno le protagoniste della gara femminile.