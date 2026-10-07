Arrampicata sportiva: il calendario del 2027 tra Mondiali, eventi di qualificazione olimpica e Coppa del Mondo

La stagione 2027 dell’arrampicata sportiva internazionale sarà a dir poco intensa e fitta di impegni. World Climbing infatti ha reso noto il calendario dell’annata sportiva prossima che si comporrà con vari tipi di appuntamenti: dai Mondiali agli eventi di qualificazione olimpica per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, senza dimenticare la Coppa del Mondo.

Mondiali arrampicata sportiva 2027

Si terranno a Brno (Cechia) dal 13 al 22 agosto: competeranno atleti e atlete di speed, boulder e lead. In palio vi saranno medaglie iridate e pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (un pass per genere – uomo e donna – per ogni specialità).

Eventi di qualificazione olimpica a Los Angeles 2028 (Olympic Qualifier Series 2028)

Quattro pass per genere per il lead, quattro pass per genere il boulder, sei pass per genere per lo speed. Si disputano tre eventi e si stila una classifica unica che assegnerà i pass. Gli eventi in calendario:

7-10 ottobre, Sudafrica – Boulder, Lead, Speed

14-17 ottobre, Australia – Boulder, Lead

23-24 ottobre, Mount Maunganui (Nuova Zelanda) – Speed

10-14 novembre, Shanghai (Cina) – Boulder, Lead, Speed

Va ricordato che l’arrampicata sportiva sarà presente anche agli European Games 2027 (Istanbul, 16-27 giugno) e ai Pan American Games 2027 (Lima, Perù, 23 luglio-8 agosto) dove i climbers avranno l’opportunità di raccogliere un pass per genere per ogni specialità.

Coppa del Mondo arrampicata sportiva 2027

Questo il calendario del massimo circuito internazionale per l’anno prossimo con anche le specialità che di volta in volta vedranno in competizione gli atleti e le atlete, per un totale di 13 tappe:



9-11 aprile, Tokyo (Giappone) – Boulder

16-18 aprile, Keqiao (Cina) – Boulder

23-25 aprile, Shanghai (Cina) – Lead, Speed

30 aprile-2 maggio, Wujiang (Cina) – Speed

7-9 maggio, Corea del Sud (Corea) – Speed

28-30 maggio, Berna (Svizzera) – Boulder

4-6 giugno, Manchester (Gran Bretagna) – Lead, Speed

9-13 giugno, Innsbruck (Austria) – Boulder, Lead

9-11 luglio, Chamonix (Francia) – Lead, Speed

16-17 luglio, Comunidad de Madrid (Spagna) – Lead

3-4 settembre, Koper (Slovenia) – Lead

7-12 settembre, Los Angeles (California) – Boulder, Speed

24-26 settembre, Parigi (Francia) – Boulder