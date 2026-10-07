Arrampicata Sportiva
Arrampicata sportiva: il calendario del 2027 tra Mondiali, eventi di qualificazione olimpica e Coppa del Mondo
La stagione 2027 dell’arrampicata sportiva internazionale sarà a dir poco intensa e fitta di impegni. World Climbing infatti ha reso noto il calendario dell’annata sportiva prossima che si comporrà con vari tipi di appuntamenti: dai Mondiali agli eventi di qualificazione olimpica per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, senza dimenticare la Coppa del Mondo.
Mondiali arrampicata sportiva 2027
Si terranno a Brno (Cechia) dal 13 al 22 agosto: competeranno atleti e atlete di speed, boulder e lead. In palio vi saranno medaglie iridate e pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (un pass per genere – uomo e donna – per ogni specialità).
Eventi di qualificazione olimpica a Los Angeles 2028 (Olympic Qualifier Series 2028)
Quattro pass per genere per il lead, quattro pass per genere il boulder, sei pass per genere per lo speed. Si disputano tre eventi e si stila una classifica unica che assegnerà i pass. Gli eventi in calendario:
7-10 ottobre, Sudafrica – Boulder, Lead, Speed
14-17 ottobre, Australia – Boulder, Lead
23-24 ottobre, Mount Maunganui (Nuova Zelanda) – Speed
10-14 novembre, Shanghai (Cina) – Boulder, Lead, Speed
Va ricordato che l’arrampicata sportiva sarà presente anche agli European Games 2027 (Istanbul, 16-27 giugno) e ai Pan American Games 2027 (Lima, Perù, 23 luglio-8 agosto) dove i climbers avranno l’opportunità di raccogliere un pass per genere per ogni specialità.
Coppa del Mondo arrampicata sportiva 2027
Questo il calendario del massimo circuito internazionale per l’anno prossimo con anche le specialità che di volta in volta vedranno in competizione gli atleti e le atlete, per un totale di 13 tappe:
9-11 aprile, Tokyo (Giappone) – Boulder
16-18 aprile, Keqiao (Cina) – Boulder
23-25 aprile, Shanghai (Cina) – Lead, Speed
30 aprile-2 maggio, Wujiang (Cina) – Speed
7-9 maggio, Corea del Sud (Corea) – Speed
28-30 maggio, Berna (Svizzera) – Boulder
4-6 giugno, Manchester (Gran Bretagna) – Lead, Speed
9-13 giugno, Innsbruck (Austria) – Boulder, Lead
9-11 luglio, Chamonix (Francia) – Lead, Speed
16-17 luglio, Comunidad de Madrid (Spagna) – Lead
3-4 settembre, Koper (Slovenia) – Lead
7-12 settembre, Los Angeles (California) – Boulder, Speed
24-26 settembre, Parigi (Francia) – Boulder