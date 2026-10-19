Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Santiago del Cile: torna Laura Rogora

In vista del “Gran Finale” della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, in programma nel prossimo fine settimana a Santiago del Cile, con lead e speed come specialità da disputarsi, lo staff tecnico azzurro ha effettuato le sue convocazioni.

Sulle pareti sudamericane vi saranno quindi gli “esperti di vie” e gli sprinter, dopo che a Salt Lake City si sono visti invece gli specialisti dei blocchi, con un Luca Boldrini in grado di sfiorare la finale maschile.

In Cile saranno complessivamente presenti per l’Italia ben 10 atleti: 4 per la lead e 6 per la speed. La grande notizia è il rientro di Laura Rogora che, dopo essersi presa una stagione sabbatica, farà un test in questa tappa di CdM, in un comparto che al maschile sarà costituito da Giorgio Tomatis, Ernesto Placci e Riccardo Vicentini.

Fra i climbers veloci invece nessuna novità, ma tante conferme: al femminile non mancheranno Giulia Randi e Beatrice Colli, che hanno vissuto un 2026 splendido spingendosi l’un con l’altra ad alzare il livello e a migliorarsi sempre di più, fra gli uomini invece in start list vi saranno quel Matteo Zurloni fresco di record italiano (4″92), Ludovico Fossali, Francesco Ponzinibio (secondo nella staffetta mista di Chongqing insieme a Giulia Randi, ndr) e Luca Robbiati.

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Santiago del Cile

Lead

Laura Rogora, Giorgio Tomatis, Ernesto Placci e Riccardo Vicentini

Speed

Giulia Randi, Beatrice Colli, Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Francesco Ponzinibio, Luca Robbiati