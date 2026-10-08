Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Salt Lake City: Stella Giacani guida gli azzurri

Dopo diverse settimane di pausa, la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a tornare in scena: il massimo circuito internazionale affronta la volata finale di quest’annata guardando agli Stati Uniti.

Lo scenario sarà quello di Salt Lake City per uno show che avrà come protagonista gli interpreti del boulder.

Tantissime, come sempre, le nazioni in gara con i propri rappresentanti: fra queste anche l’Italia che sarà negli USA con una spedizione leggermente ridotta rispetto al solito, formata da 4 climbers; 2 donne e 2 uomini.

Il contingente azzurro sarà costituito da Stella Giacani (2007) e Francesca Matuella (2006) al femminile e da Luca Boldrini e Matteo Reusa al maschile. L’obiettivo per tutti e quattro sarà quello di provare a fare più strada possibile, magari superando il primo turno eliminatorio dei contest.

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Salt Lake City

Boulder

Donne

Stella Giacani, Francesca Matuella

Uomini

Luca Boldrini, Matteo Reusa