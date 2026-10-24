Arrampicata sportiva: Giorgio Tomatis ed Ernesto Placci superano il turno nella lead di Santiago del Cile

Da Santiago del Cile, dove è in corso l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, continuano ad arrivare buone notizie per l’Italia. Fra mattinata e primo pomeriggio cileno, sono stati impegnati gli interpreti al maschile della lead, con il primo turno eliminatorio.

Nel round dove il fuoriclasse giapponese Neo Suzuki ha lanciato un chiaro messaggio alla concorrenza chiudendo con lo score di 2.45, gli azzurri Giorgio Tomatis ed Ernesto Placci sono riusciti a strappare il pass per le semifinali di domani.

Climbers italiani che hanno chiuso rispettivamente in 16esima e 22esima posizione con i punteggi di 16.12 e 20.98. Rammarico invece per Riccardo Vicentini che si è sistemato in 25esima posizione a 22.45: primo concorrente escluso dal momento che poi qualificherà alla finale a 8.

Fra poche ore si cambia prospettiva, sarà il momento dei tabelloni a 16 (1 vs 1) della speed, tanto al maschile quanto al femminile: Italia che schiererà Giulia Randi e Beatrice Colli fra le donne, Matteo Zurloni fra gli uomini.