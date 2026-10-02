Arnaldi-Alcaraz, ATP Tokyo 2026: orario, tv, programma, streaming

Tre giorni dopo aver superato al debutto il padrone di casa nipponico Rei Sakamoto, Matteo Arnaldi tornerà in campo nella mattinata italiana di sabato 3 ottobre per affrontare Carlos Alcaraz agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Tokyo 2026. Si preannuncia una sfida quasi impossibile per l’azzurro, che non avrà nulla da perdere contro il n.3 al mondo sul cemento dell’Ariake Colosseum.

Il 25enne ligure non vince due partite consecutive su questa superficie da quasi dodici mesi (tre di fila tra il 18 ed il 20 ottobre 2025), mentre Alcaraz sta ricostruendo la sua condizione dopo il lungo stop per l’infortunio al polso e le buone prestazioni al rientro tra Flushing Meadows e la Laver Cup. Si tratta del terzo confronto tra i due, con il fenomeno spagnolo imbattuto nei precedenti (3-0 agli ottavi degli US Open 2023, 2-1 in rimonta a Indian Wells 2024).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Alcaraz, valevole come ottavo di finale dell’ATP 500 di Tokyo. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-ALCARAZ ATP TOKYO 2026

Venerdì 24 luglio

Colosseum – Inizio alle ore 4.00

D. Shapovalov vs A. Tabilo

A seguire, ma non prima delle 5.30

Matteo Arnaldi vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ARNALDI-ALCARAZ ATP TOKYO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.