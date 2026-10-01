Armenia-Italia oggi, Qualificazioni Europei U21 2027: orario, tv, probabili formazioni, streaming

L’Italia U21 torna in campo con un obiettivo preciso: non lasciare per strada punti preziosi nella corsa alla qualificazione agli Europei del 2027. Gli azzurrini guidati da Silvio Baldini affrontano oggi l’Armenia all’FFA Academy Stadium di Yerevan, con calcio d’inizio fissato alle 18:30 italiane, le 20:30 locali.

La sfida rappresenta un passaggio importante nel Gruppo E. La Polonia è al comando con 27 punti, mentre l’Italia occupa la seconda posizione a quota 21. Una situazione che rende particolarmente importante il risultato odierno: la prima classificata del girone accederà direttamente alla fase finale, mentre la seconda dovrà conquistare la qualificazione attraverso i playoff.

Per questo motivo, oltre ai tre punti, i ragazzi di Baldini guardano anche alla differenza reti. L’obiettivo è arrivare allo scontro diretto con la Polonia, fissato per il 5 ottobre a Pescara, nella posizione migliore possibile e con tutte le possibilità ancora aperte per il primo posto.

Sulla carta il confronto con l’Armenia appare nettamente favorevole all’Italia: i padroni di casa sono infatti ultimi nel girone e non hanno ancora raccolto punti. Baldini, però, ha invitato i suoi a non sottovalutare l’impegno, richiamando l’attenzione soprattutto sulla concentrazione. “Il nemico più pericoloso siamo noi stessi, affronteremo questa gara come se fosse la Polonia“, ha dichiarato il commissario tecnico alla vigilia del match.

La partita tra Armenia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei U21 del 2027, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 18:30 italiane all’FFA Academy Stadium di Yerevan. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ARMENIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 2027 OGGI

Giovedì 1° ottobre

Ore 18:30 Armenia vs Italia all’FFA Academy Stadium di Yerevan – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ARMENIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA-ITALIA U21

ARMENIA U21 (4-2-3-1): D. Davtyan; Krmzyan, P. Manukyan, A. Hakobyan, Tsarukyan; H. Sargsyan, Piloyan; Afyan, D. Hakobyan, M. Hakobyan; Vardanyan. All. Gyulbudaghyants.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Koleosho. All. Baldini.