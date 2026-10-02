Armand Duplantis annuncia: “Non parteciperò alla stagione indoor. Il 2026 è stato logorante”

Armand Duplantis vuole alzare ulteriormente l’asticella e si prepara ad affrontare il 2027 con nuovi obiettivi da inseguire, effettuando delle scelte importanti di programmazione per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai Campionati Mondiali di Pechino (10-19 settembre). Il fuoriclasse svedese ha preso infatti la decisione di rinunciare alla prossima stagione indoor, puntando tutto sulla preparazione invernale verso le gare all’aperto.

“Prendo questa decisione per dare al mio corpo il tempo di recuperare e prepararsi di cui ha bisogno, così da essere al massimo livello al mio ritorno alle gare. Mi concentrerò sull’allenamento per farmi trovare prontissimo per la stagione all’aperto 2027, che inizierà a maggio e proseguirà fino ai Mondiali di metà settembre“, spiega il primatista mondiale di salto con l’asta in un comunicato (fonte: Ansa).

‘Mondo’ è reduce da un 2026 eccezionale, in cui ha perso un paio di gare dovendo rinunciare alle Finali di Diamond League per un fastidio ricorrente ad una gamba ma vincendo l’Ultimate Championship di Budapest e gli Europei di Birmingham: “Quest’anno ho disputato una stagione fantastica. Amo il salto con l’asta e voglio continuare a spingermi oltre i miei limiti per superare misure ancora più elevate. Tuttavia, la stagione è stata anche molto logorante, con un calendario di gare estremamente impegnativo durante l’estate, e non ho avuto tempo a sufficienza per preparare l’intenso calendario agonistico“.

Il 26enne nativo della Louisiana, detentore delle quattordici migliori prestazioni di tutti i tempi, è consapevole di dover tornare a migliorare il suo attuale primato mondiale di 6.31 (firmato lo scorso 12 marzo a Uppsala) per non consentire al progredito greco Emmanouil Karalis (6.20 a Zurigo) di accorciare le distanze diventando una concreta minaccia verso i grandi appuntamenti del prossimo biennio.