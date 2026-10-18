Antropova accarezza il trentello, ma subisce la rimonta da Guidetti. Sylla a riposo, Orro vincente

Ekaterina Antropova ha messo a segno 26 punti nel big match che ha animato la terza giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. L’opposto ha trascinato l’Eczacibasi Istanbul sul 2-0 contro il VakifBank Istanbul, ma poi la squadra di coach Giovanni Guidetti ha inscenato la rimonta e si è imposta al tie-break sotto l’impulso di Marina Markova e Tijana Boskovic (23 punti a testa).

Myriam Sylla non è scesa in campo per l’incontro tra il suo Galatasaray Istanbul e l’Ilbank (3-1 in favore delle giallorosse), in seguito all’infortunio accusato nel turno infrasettimanale. Buona prova in cabina di regia per Alessia Orro, che ha mandato in doppia cifra Melissa Vargas (13 punti), Ana Cristina (11) ed Eda Erdem (10) in occasione del successo del suo Fenerbahce Istanbul sul campo dello Zeren Spor.

Il VakifBank ha allungato in testa alla classifica generale con 11 punti all’attivo e due lunghezze di vantaggio sull’Eczacibasi, tre sull’Aras Kargo, il Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti e il Fenerbahce (che ha disputato una partita in meno). Il campionato tornerà domenica 25 ottobre con Fenerbahce-Eczacibasi e VakifBank-Galatasaray.