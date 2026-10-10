Antonella Palmisano conquista due argenti agli Europei: promozione dopo squalifiche per doping. Medaglia per Davide Re

Antonella Palmisano e Davide Re hanno ricevuto con ampio ritardo tre medaglie, meritate per risultati conseguiti agli Europei. In seguito alle squalifiche per doping di atleti che li avevano originariamente preceduti al traguardo, gli azzurri si sono garantiti un miglioramento degli allori o un inserimento in zona podio. I riconoscimenti sono stati riassegnati in maniera ufficiale da Stefano Mei, Presidente FIDAL, nell’ambito di un’iniziativa organizzata a Fiumicino dalle Fiamme Gialle in collaborazione con Aeroporti di Roma (ADR).

Antonella Palmisano si era classifica al terzo posto nella 20 km di marcia agli Europei assoluti di Berlino 2018 e agli Europei U23 di Tampere 2013, ora quei bronzi si sono trasformati in argento: nel primo caso è stata squalificata la ceca Anezka Drahotova (seconda otto anni fa), mentre nel secondo è stata privata del titolo la russa Svetlana Vasileva. Davide Re ha invece accolto il bronzo sui 400 metri agli Europei U23 di Tallinn 2025, per via della squalifica del russo Pavel Ivashko (secondo ai tempi).

Durante l’evento sono stati celebrati anche Andy Diaz (Campione del Mondo indoor e Campione d’con il record italiano di 18.15 metri, quarto uomo al mondo nella storia), Luca Sito (protagonista della trionfale 4×400 nella rassegna continentale), Daniele Inzoli (Campione del Mondo U20 nel salto in lungo) e Francesco Pernici (primatista italiano degli 800 metri in 1:42.67).