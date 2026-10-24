Anna Trocker non qualificata a Soelden: i tempi parziali dell’azzurra ai singoli intermedi

Anna Trocker non si è qualificata per la seconda manche del gigante femminile di Soelden in Austria, chiudendo 36ma e mancando il 30° posto, conquistato dall’elvetica Vanessa Kasper per 0″21. L’azzurra ha chiuso a 2″75 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, prima in 1’07″27, mentre la svizzera è finita a 2″54.

L’azzurra ha fatto segnare il 30° parziale al primo settore in 11″31, poi nel secondo tratto di gara ha ottenuto il 38° crono, pagando 1″08 da Shiffrin in 19″99: in quel momento Trocker era già 39ma con il tempo complessivo di 31″30 a metà gara, a 0″97 dalla vetta.

Nella seconda parte di gara l’azzurra è giunta al terzo stop cronometrico in 57″72, a 2″34 dalla statunitense, a causa di un parziale di 26″42, risultando 36ma sia all’intermedio che nel parziale, infine nell’ultimo tratto Trocker ha ottenuto il 40° parziale in 12″30, chiudendo in 36ma posizione in 1’10″02, a 2″75 dalla vetta.