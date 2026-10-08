Andrea Soncin carica le azzurre: “Lottiamo tutte insieme per questo grande obiettivo”

Quattro partite per inseguire un sogno, 180 minuti per cominciare a trasformarlo in realtà. A Tbilisi la Nazionale italiana di calcio femminile apre il suo cammino nei play-off verso il Mondiale 2027 e Andrea Soncin sa bene che, da questo momento in avanti, ogni dettaglio può fare la differenza.

Domani sera, alle 20.15 locali (18.15 in Italia), le azzurre affronteranno la Bielorussia sul campo neutro dello stadio ‘David Petriashvili’, teatro della gara d’andata del primo turno.

L’attesa, però, non sembra pesare sulle spalle della Nazionale. Al contrario, il Ct descrive un gruppo pronto a gettarsi nella sfida con entusiasmo e consapevolezza. “Le ragazze stanno benissimo e sono desiderose di iniziare questa avventura“, ha spiegato Soncin nella conferenza stampa della vigilia. Un entusiasmo che, secondo il tecnico, ha accompagnato le giocatrici fin dal ritorno in azzurro: “Si sono presentate in ritiro con tanta voglia di ritrovarsi, di tornare a vestire la maglia azzurra e lottare tutte insieme per questo grande obiettivo“.

Il primo passo, dunque, sarà affrontare la Bielorussia senza lasciarsi condizionare dall’importanza della posta in palio. Il percorso è ancora lungo, ma la preparazione della squadra ha fornito al Ct indicazioni positive. “Durante la settimana ho notato leggerezza e serenità. Questo clima deve aiutarci a curare al meglio ogni singolo dettaglio. Ci stiamo preparando per fare la miglior prestazione possibile“.

La sfida con la selezione bielorussa, numero 52 del Ranking FIFA, rappresenta un inedito assoluto per l’Italia. Il verdetto arriverà al termine dei due confronti: in caso di parità dopo i 180 minuti, saranno necessari i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Soncin, tuttavia, non sembra intenzionato a ragionare con il pallottoliere. L’obiettivo è costruire la partita sulle caratteristiche della propria squadra e sulla capacità di mantenere alta la concentrazione.

“Affronteremo una squadra reduce dall’ottimo percorso nella Lega C. La chiave del match sarà la solidità fisica e mentale, servirà pulizia nelle giocate e lucidità nell’interpretare al meglio ogni momento della gara“, ha ricordato Soncin.

Prima di concentrarsi definitivamente sulla gara, però, il Ct ha anche affrontato il tema delle tensioni emerse nel derby Roma-Lazio dello scorso fine settimana, con Martina Piemonte ed Eleonora Goldoni protagoniste di un episodio che aveva alimentato qualche discussione. Il tecnico ha scelto di ridimensionare l’accaduto, riportandolo nell’alveo della normale intensità agonistica.

“Sono cose di campo che nei momenti molto concitati possono succedere. È anche bello, passatemi il termine, che i derby vengano vissuti con questo fuoco. Martina ed Eleonora sono state compagne alla Lazio e in Nazionale e sono certo che troveranno il modo di chiarirsi“, ha dichiarato.