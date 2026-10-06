Andrea Raccagni Noviero infortunato: il referto dopo la caduta alla Coppa Bernocchi

Andrea Raccagni Noviero ha rimediato una frattura della terza vertebra cervicale in seguito alla caduta avvenuta a 600 metri dal traguardo della Coppa Bernocchi, mentre le squadre si stavano preparando per la volata finale. Il corridore italiano è stato trasportato in ospedale e, dopo i dovuti esami, è stato emesso il doloroso referto, in attesa di nuove visite che aiutino a stabilire il percorso di recupero dall’infortunio.

L’alfiere della Soudal Quick-Step è stato tra i più sfortunati insieme allo spagnolo Alex Aranburu, in forza alla Cofidis, che ha invece riportato una frattura alla clavicola destra e una frattura composta alla cresta iliaca. Per entrambi gli atleti la stagione si è conclusa in anticipo, ora sono attesi da un autunno e inverno di recupero per farsi trovare pronti in vista della prossima annata agonistica.

Il 22enne si è reso protagonista di una buona stagione: terzo alla Coppa Agostoni (il giorno prima della caduta), secondo nella cronometro del Giro di Lussemburgo, tre volte in top-10 al Giro d’Italia e miglior giovane al Tour Down Under. Il 2027 chiuderà l’accordo triennale con la Soudal, dunque risulterà in scadenza di contratto.