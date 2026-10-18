Andrea Guerrieri la spunta contro Damm e vola nel main draw di Bruxelles: l’azzurro supera le qualificazioni

Vittoria tutt’altro che banale per Andrea Guerrieri. Il n. 165 del mondo ha superato l’americano Martin Damm (n. 104), testa di serie n. 1 delle qualificazioni, nel turno decisivo del tabellone cadetto dell’ATP 250 di Bruxelles, in Belgio. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6(6), 6-7(5), 6-3, al termine di 2 ore e 32 minuti di gioco, mettendo in mostra un tennis di grande precisione, accompagnato da una notevole determinazione nei momenti chiave dell’incontro. Il mancino emiliano approda così al tabellone principale, replicando quanto fatto quest’oggi da Federico Cinà sul veloce indoor belga.

Nel primo set, l’avvio non è dei migliori per l’azzurro, che si ritrova subito sotto di un break sul 2-0. Guerrieri, tuttavia, reagisce prontamente e riesce a rientrare in partita, nonostante un avversario particolarmente incisivo al servizio. L’italiano lotta su ogni punto, annulla una palla break nel sesto game e altre due nell’ottavo, prima di affidarsi al tie-break per provare a fare suo il parziale. Ne nasce una sfida equilibrata e ricca di tensione, nella quale è proprio Guerrieri a spuntarla per 8-6.

Anche nel secondo set il tennista emiliano è costretto a inseguire, con Damm deciso a imporre il proprio ritmo. Lo statunitense si procura tre occasioni per portarsi avanti di due break, ma l’azzurro riesce a rimanere aggrappato al match. Grazie a una notevole solidità mentale, Guerrieri trova il momento giusto per costruirsi una chance di controbreak e la sfrutta con grande concretezza. Si torna così al tie-break, dove stavolta è Damm a prevalere, facendo la differenza soprattutto al servizio e chiudendo sul 7-5.

Nel set decisivo, Guerrieri dimostra di avere più energie e lucidità, strappando a sorpresa il servizio all’avversario già in apertura e gestendo con autorità il vantaggio acquisito. L’azzurro non concede spazio alla rimonta dello statunitense e, nel nono game, torna a incidere in risposta, conquistando il secondo break della frazione e chiudendo definitivamente i conti sul 6-3. Una vittoria di carattere e sostanza che vale l’accesso al tabellone principale del torneo belga.