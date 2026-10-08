Alonso allontana la Dakar 2027: “Non correrò, parlerò io quando sarà il momento”

Fernando Alonso mette un punto alle indiscrezioni sul suo futuro. Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, il pilota Aston Martin ha chiarito in conferenza stampa che non prenderà parte alla Dakar 2027, respingendo così le voci emerse negli ultimi giorni su un possibile ritorno al celebre rally raid.

L’ipotesi di rivedere Alonso alle prese con le dune dovrà quindi attendere. Lo spagnolo ha spiegato che un programma del genere non si concilierebbe con gli impegni richiesti dalla F1, lasciando intendere che, almeno nel breve periodo, la sua attenzione resterà concentrata esclusivamente sul Circus.

“Non correrò la Dakar 2027, non è un programma compatibile con quello della F1“, ha dichiarato Alonso. Il due volte campione del mondo ha poi voluto stabilire una linea precisa rispetto alle indiscrezioni sul proprio futuro, rivendicando per sé la decisione di comunicare eventuali nuovi progetti: “Quando sarà il momento per me di annunciare un nuovo impegno al di là della F1 sarò io a farlo e non ci saranno indiscrezioni o speculazioni che lo anticiperanno“.

Una presa di posizione che non chiude, evidentemente, la porta a possibili esperienze lontane dalla Formula 1 in futuro. Alonso non esclude quindi a priori nuove sfide, ma lascia intendere che qualsiasi eventuale progetto verrà affrontato soltanto quando sarà realmente compatibile con il suo percorso nel Mondiale.

Il pilota Aston Martin ha inoltre ridimensionato anche la possibilità di cimentarsi prossimamente nel GT3, seguendo l’esempio di Max Verstappen, impegnato in questo tipo di competizioni anche a Portimao. In questo caso, il punto centrale è la preparazione necessaria per affrontare una categoria tutt’altro che accessoria.

“Ogni competizione richiede preparazione e allenamento, anche il GT3 non fa eccezione, è una categoria di specialisti molto competitiva“, ha spiegato Alonso. Il messaggio, dunque, è piuttosto chiaro: nessuna Dakar nel 2027 e, almeno per ora, nessuna incursione programmata nel GT3. Alonso preferisce mantenere il focus sulla Formula 1 e sarà lui, senza anticipazioni o voci di corridoio, a decidere quando sarà arrivato il momento di annunciare la prossima sfida.