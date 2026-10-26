Alexia Putellas vince il Pallone d’Oro 2026. Per la spagnola è il terzo successo della carriera

Il Pallone d’oro 2026 ritorna nelle mani di Alexia Putellas. A Londra, la spagnola ha ricevuto il prestigioso premio per la terza volta nella sua carriera, dopo quelli del 2021 e nel 2022 quando vestiva la maglia del Barcellona. Dopo quattordici anni con la maglia blaugrana, la fuoriclasse iberica si è trasferita quest’anno al London City Lionesses.

L’anno scorso Putellas è stata protagonista dell’ennesima stagione straordinaria, vincendo con il Barcellona la quarta Champions League e trionfando anche con la nazionale spagnola nella Nations League. Nonostante l’infortunio, la classe 1994 ha nuovamente dimostrato tutte le sue qualità, confermandosi la giocatrice più forte (ed anche influente) del mondo.

France Football ha quindi premiato per la terza volta Putellas con un trofeo che conferma lo status di campionessa assoluta della spagnola. Seconda posizione per la polacca Ewa Pajor (capocannoniera della Champions con il Barcellona), terza la giamaicana Khadija Shaw, attaccante del Manchester City.